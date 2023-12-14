Restaurant Renovator, başarısız restoranları yenilediğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 52 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Başarısız restoranları ayağa kaldırmak için çalıştığınız Restaurant Renovator oyununda, kötü haldeki restoranları bulun, düzenleyin ve müşteriye açın. Karşınıza birçok başarısız işletme çıkacak ve her biri farklı nedenlerden ötürü bu hale gelmiştir. Restoranlardaki sorunlara göre çözüm üreterek, duvarlarını yıkın, menülerini değiştirin, dekorları düzenleyin veya aklınıza gelebilecek her türlü değişimi gerçekleştirin.

Yepyeni bir mekan yaratmak için elinizden ne geliyorsa yapmalısınız. Eğer bir işletmeye yenileme sözü verdiyseniz, artık tüm sorunlar sizin üzerinizde demektir. Masaları onarın, yerleri temizleyin, eşyaları toplayın, dekorları yenileyin, restoran duvarlarını yıkın ve ne gerekiyorsa bütün sorunlara çözüm bulun.

Restaurant Renovator İndir

Oyunun henüz tam bir çıkış tarihi belli değil. 2024 yılı içerisinde çıkış yapması planlanan Restaurant Renovator, simülasyon oyunlarını seven oyuncular için yakında çıkış yapacak. Eğer oyunu önceden deneyimlemek istiyorsanız, Steam sayfasındaki demo sürümünü indirebilir ve oyunu erkenden deneyimleyebilirsiniz.

Simülasyon oyunlarının fazlalığı ve popülerliği sonrası, piyasadaki tüm işlere bir oyun çıkmaya devam ediyor. Bu oyun da onlardan bir tanesi. Kendi şirketinizi kurun, yatırım yapın ve restoranlara yenilenme konusunda yardım edin. Siz de Restaurant Renovator indirerek, şehrinizdeki en iyi restoran yenileyici olabilirsiniz.

Restaurant Renovator Sistem Gereksinimleri