RestoMenum
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 289
- Üretici RestoMenum
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RestoMenum, cafe ve restoranlar için üretilmiş, kullanışlı adisyon programıdır.
Yazılım artık hayatımızın bir vazgeçilmezi oldu. Otobüs bileti alırken, internetten fatura öderken, bilgisayarda oyun oynarken kısaca hemen hemen her alanda yazılıma ihtiyaç duyuyor ve hayatımızı kolaylaştıracak yollar arıyoruz. Özellikle pandamı döneminde büyük bir yol kateden yazılım dünyası beraberinde pek çok kolaylığı ve yeniliği getirdi. Çeşitli cafe ve restaurantlarda kayıt menülerin yerini karekodlu online menüler alırken, bazı platformlar ise işlerini kolaylaştıracak yazılımlardan faydalanma başladılar. Pandemi döneminde kullanıcı kitlesini artıran Restomenum isimli restorant yönetim uygulaması da şu sıralar dikkatleri üzerine toplamaya başladı.
Restomenum Özellikleri
- Windows, Android ve iOS platformu ile uyumlu,
- İngilizce ve Türkçe dil seçenekleri,
- KUllanışlı ve göz alıcı yönetim paneli,
- Kurulum gerektirmeden kullanım,
- Özelleştirilebilir esnek yapıya sahip,
Kolay ve kullanışlı bir adisyon programı olarak lansmana çıkan Restomenum, Microsoft Store üzerinden indirilip kullanılabiliyor. Türkçe ve İngilizce olarak kullanılabilen uygulama, kurulum gerektirmeden tek tıklama ile anında açılıp, kullanılabiliyor. Tüm Android ve iOS cihazlar ile de uyumlu olarak kullanılabilen adisyon programı, işletmecilere pek çok kolaylık sağlıyor. İşletmeyi daha kolay ve hızlı bir şekilde yönetme imkanı veren Restomenum isimli uygulama ücretsiz yapısı ile kullanıcıların yüzünü güldürüyor. Türk geliştirici Mustafa Burak Karatepe tarafından geliştirilen ve yayınlanan yardımcı araç, oldukça sade bir arayüze sahip. Basit yapısı ile her türdeki işletmeye hitap eden yapım yazıcı desteğine de sahip.
Restomenum İndir
Sade yapısı ile işletmelerin beğenisini kazanacak olan Restomenum ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Uygulama Microsoft Store üzerinden indirilip kullanılabiliyor.
RestoMenum
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 15
- DOSYA BOYUTU 7.90 MB
- Üretici RestoMenum
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RestoMenum - Cafe Adisyon Programı ile restoran ve kafenizde sipariş işlemlerini daha kolay yönetin.
RestoMenum, kafe ve restoran sahipleri için tasarlanmış adisyon programı. Hem web tarayıcı üzerinden bilgisayarlarda hem de mobil cihazlarda (Android ve iOS) kullanılabilen cafe adisyon programı, her restoran tipine göre özelleştirilebilen esnek bir yapıya sahip. RestoMenum mobil uygulaması Google Play’den ücretsiz indirilebilir!
RestoMenum İndir
RestoMenüm, cafe ve restoranlar için düşünülmüş bir adisyon sipariş uygulaması. Sipariş işlemlerinizi daha kolay yönetebilmenizi sağlıyor. Bugüne kadar geliştirilmiş en kullanışlı ve göz alıcı restorant yönetim çözümü olan RestoMenum, 1 ay ücretsiz deneme süresi veriyor. İşletme sahipleri 1 aylık, 6 aylık ve 12 aylık paketler arasından seçim yapabiliyor. Tüm paketlerde 1 ay ücretsiz dijital QR menü sunuluyor, bakım ve güncelleme ücreti alınmıyor ve taahhüt istenmiyor.
Raporlama: Ürünlerinizin raporlarını ve satış grafiklerinizi görün.
Hesap Açığı Vermeyin! RestoMenum kullandığınız sürece hesap açıkları gibi sorunlarla karşılaşmazsınız.
Karışıklığa Son: Yapılan bütün işlemler kayıt altında tutulduğundan bir ürün üzerindeki sipariş hazırlama ve ödeme sürecinin kimler tarafından yürütüldüğünü tek tek görebilirsiniz.
Gider Yönetimi: Gider yönetimi, çalışanlarınızın maaşlarını ve işletmenizin tekrarlanan giderlerini tanımlanızı sağlar.
Stok ve Maliyet: Ürünlerinize stok ve maliyet miktarı girerek dijital olarak takibini gerçekleştirin. İşletmenizin gerçek karlılığını hesaplayın.
- Oturma düzenlerini görün.
- Sınırsız kategori arasından seçim yapın.
- Sipariş verin.
- Siparişlerinizi görüntüleyin.
- Hazırlanma ve teslimat sürecini takip edin.