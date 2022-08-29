RestoMenum, cafe ve restoranlar için üretilmiş, kullanışlı adisyon programıdır.

Erkan Calp - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yazılım artık hayatımızın bir vazgeçilmezi oldu. Otobüs bileti alırken, internetten fatura öderken, bilgisayarda oyun oynarken kısaca hemen hemen her alanda yazılıma ihtiyaç duyuyor ve hayatımızı kolaylaştıracak yollar arıyoruz. Özellikle pandamı döneminde büyük bir yol kateden yazılım dünyası beraberinde pek çok kolaylığı ve yeniliği getirdi. Çeşitli cafe ve restaurantlarda kayıt menülerin yerini karekodlu online menüler alırken, bazı platformlar ise işlerini kolaylaştıracak yazılımlardan faydalanma başladılar. Pandemi döneminde kullanıcı kitlesini artıran Restomenum isimli restorant yönetim uygulaması da şu sıralar dikkatleri üzerine toplamaya başladı.

Restomenum Özellikleri

Windows, Android ve iOS platformu ile uyumlu,

İngilizce ve Türkçe dil seçenekleri,

KUllanışlı ve göz alıcı yönetim paneli,

Kurulum gerektirmeden kullanım,

Özelleştirilebilir esnek yapıya sahip,

Kolay ve kullanışlı bir adisyon programı olarak lansmana çıkan Restomenum, Microsoft Store üzerinden indirilip kullanılabiliyor. Türkçe ve İngilizce olarak kullanılabilen uygulama, kurulum gerektirmeden tek tıklama ile anında açılıp, kullanılabiliyor. Tüm Android ve iOS cihazlar ile de uyumlu olarak kullanılabilen adisyon programı, işletmecilere pek çok kolaylık sağlıyor. İşletmeyi daha kolay ve hızlı bir şekilde yönetme imkanı veren Restomenum isimli uygulama ücretsiz yapısı ile kullanıcıların yüzünü güldürüyor. Türk geliştirici Mustafa Burak Karatepe tarafından geliştirilen ve yayınlanan yardımcı araç, oldukça sade bir arayüze sahip. Basit yapısı ile her türdeki işletmeye hitap eden yapım yazıcı desteğine de sahip.

Restomenum İndir

Sade yapısı ile işletmelerin beğenisini kazanacak olan Restomenum ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Uygulama Microsoft Store üzerinden indirilip kullanılabiliyor.