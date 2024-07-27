Retail Company Simulator oyununun ücretsiz versiyonu olarak karşımıza çıkan Retail Company Simulator: Prologue, oyunculara perakende dükkanının yönetimini veren bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Her geçen gün piyasada yeni bir simülasyon oyunuyla karşılaşmak artık rutin oldu diyebiliriz. Fazlalaşan tür içerisindeki yapımlar, günümüzdeki her işin simülasyonunu karşımıza çıkarmaya devam ediyor. Oyunculara ücretsiz bir şekilde sunulan Retail Company Simulator: Prologue'da, kendi perakende şirketinizi kuracak ve müşterilerinize farklı türden ürünler satacaksınız.

Ayakkabı, giysi, şapka, pantolon ve aklınıza gelebilecek her türlü ürünü tedarik edin ve müşterilerinize ulaştırın. Piyasadaki lider giyim markalarıyla sözleşmeler imzalayarak, ürünlerini mağazalarınızda satabilirsiniz. Mağazanızın dekorunu, ürünlerin fiyatını ve personellerin işleyişini tamamen siz belirleyeceksiniz.

Kapıdan içeriye giren müşterinin tüm ihtiyacını karşılamak zorundasınız. Aksi takdirde bulunmayan bir ürün varsa, müşteri kaybedebilirsiniz.

Retail Company Simulator: Prologue İndir

Sadece mağaza yönetimiyle işleyişinizi yönetemezsiniz. Diğer markaların satış fiyatlarını da gözlemlemeli ve en ucuz olduğu zaman satın alım yapmalısınız. Oyunculara kapsamlı bir simülasyon deneyimi sunan Retail Company Simulator: Prologue'u indirerek, siz de kendi perakende dükkanınızı oluşturabilirsiniz.

Retail Company Simulator: Prologue Sistem Gereksinimleri