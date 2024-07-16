Steel and Flesh 2 APK, Orta Çağ dönemini konu alan ve çeşitli imparatorluklara karşı savaştığınız bir aksiyon-strateji oyunudur.

Berkcan Aktürk - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Birinci şahıs Orta Çağ strateji oyunu olan Steel and Flesh 2 APK, 1212'de geçiyor ve 20 büyük eyaleti ayaklarınızın altına alıyorsunuz. Moğol İmparatorluğunun güçlendiği ve Haçlı seferlerinin durmaksızın devam ettiği bu yıllarda hiçbir devlete bağlı kalmadan kendi krallığınızı oluşturun ve bölgeyi en hızlı şekilde ele geçirin.

Aksiyon dolu ve sürükleyici bir yapıya sahip olan Steel and Flesh 2'de, ister tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızı yardıma çağırarak çevrimiçi bir şekilde oynayabilirsiniz. Tek seferde 300 askere kadar kapsamlı bir savaş alanında savaşacak ve karakterlerinizin yeteneklerini sergileyeceksiniz.

Birinci şahıs eğlenceli savaş mekaniklerine sahip olan bu oyunda, karakterinizi eğitin ve 30'dan fazla becerinin kilidini açın. Kendi imparatorluğunuzu kurmak istiyorsanız, en alttan başlamalı ve askerlerinizi eğitmelisiniz. Birden fazla şehri ve kaleyi fethettikten sonra, etrafınızdaki düşmanlar sizi tehdit olarak görecek ve saldırıya geçecektir. Saldırı yapmanın yanı sıra savunma savaşları da yapabileceksiniz.

Steel and Flesh 2 APK İndir

Oyun, aslında belirli bir çizgide ilerliyor diyebiliriz. Gelişin, fethedin ve savaşlara katılmaya devam edin. Çevrimdışı oyunların yanı sıra destansı çevrimiçi savaşlardan daha da zevk alacağınız kesindir. Çünkü belirli bir oyun saatinden sonra savaşların tekrarladığını hissedecek ve oyundan sıkılmaya başlayacaksınız. Lakin arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz online savaşlar, siz oyunculara daha fazla keyif verecektir.

Her şeyden önce karakterinizi geliştirmeyi unutmamalısınız. Zırhlar, silahlar ve beceriler sayesinde en iyi savaşçı olma yolunda ilerleyin. Serinin ikicin oyunu olan Steel and Flesh 2 APK'yı indirin ve siz de kendi imparatorluğunuzu kurarak dünyaya hükmedin.