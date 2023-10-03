RevHeadz APK'da, otomobillerin ve motosikletlerin gerçekçi motor seslerini deneyimleyin ve aracınızı simüle edin.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Geçmişte insanlar arabalarının ve motosikletlerinin seslerine güvenmek zorundaydı. Artık bunun bir önemi kalmadı. Çünkü; kendi arabasından ve motosikletinden zevk almak isteyen sürücüler için geliştirilen RevHeadz APK'da, araçlarınızı kolayca simüle edebiliyorsunuz. İçerisindeki birçok gerçek araba ve motor sesi ile birlikte, cihazınızı ev veya araba ses sisteminize bağlayarak gerçekçi bir motor sesi alabilirsiniz.

Off-Road'tan Grand Prix'e, Modern araçlardan klasik araçlara kadar aracınızı simüle edebilirsiniz. RevHeadz uygulaması, motor sesleri, hız göstergesi, takometre, gaz, fren, sürüş sesi ve daha birçok kontrolü size bırakıyor. Bunların yanında, vites değiştirme sesleri, geri tepme ve daha birçok küçük nüansı içerisinde barındırıyor.

RevHeadz APK İndir

RevHeadz APK, içerisinde birçok araç paketi bulunduruyor. Bu paketlerin içerisindeki araçları seçerek, deneyimlemeye başlayabilirsiniz. Öncelikle aracınızı simüle etmek istiyorsanız, OBD Wifi veya Bluetooth adaptöre ihtiyacınız olacaktır. OBD2 özelliği aracınızı telefonunuzla bağlayarak, aracınızla uyumlu bir motor sesi almanıza imkan tanıyor.

Ücretsiz paketlerin yanı sıra, uygulama içerisinde satın alabileceğiniz araç paketleri de bulunuyor. Lakin bu uygulamanın tek sorunu, çok az araba ve motosiklet sesi olması diyebiliriz. Tanınmış ve kullanıcıların çokça istediği araç paketleri geldikçe, daha da iyi bir hal alması kuvvetle muhtemel diyebiliriz. Siz de RevHeadz APK indirerek, araçlarınızı simüle edebilir ve değişik araçların motor seslerini deneyimleyebilirsiniz.

RevHeadz APK Özellikleri