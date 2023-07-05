Riders Republic
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 20000.00 MB
- Üretici UbiSoft Entertainment
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Adrenalinli ve heyecanlı bir yarış istiyorsanız, Riders Republic'i indirin ve çılgın bir deneyim yaşayın.
Adrenalin tutkunları için birebir oyun olan Riders Republic, çok oyunculu bir şekilde arkadaşlarınız veya diğer insanlarla yarıştığınız ekstrem bir yarış oyunudur.
Ubisoft'un geliştirdiği bir başka oyunlardan olan The Crew veya Forza Horizon oyunlarından birisini oynadıysanız, oyunun yapısı size çok da uzak gelmeyecektir. Riders Republic ile bisiklet, kayak, snowboard ya da binlerce metre yükseklikten bir atlayış tulumu ile atlayabilirsiniz.
Riders Republic İndir
Açık dünya spor oyunu olan Riders Republic'de, çok oyunculu bir oyun alanında 50'den fazla oyuncuyla mücadele verebilirsiniz. Adrenalini yüksek yarışmalara katılıp, aynı zamanda karakterinizin güzel gözükmesi için de karakterinizi özelleştirebilirsiniz.
Daha önce defalarca karşımıza çıkan ve açık dünya yarış formuna yakın olan Riders Republic, akrobatik hareketlerle havada ve yerde numaralar yapabileceğiniz, diğer yarış oyunlarından farklı olarak oynarken sizi heyecanın doruklarında gezdirecektir. Bu adrenalin ve heyecanı yaşamak adına Riders Republic indirin ve hız kesmeden yarışmaya devam edin.
Riders Republic Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 (4GB) / AMD RX 470 (4 GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
Grafikleri tatmin edici
Mekanik ve fizik motoru
Ortam ve hava grafikleri
Toplu yarışlar eğlenceli
Müzikler ve sesler