Adrenalinli ve heyecanlı bir yarış istiyorsanız, Riders Republic'i indirin ve çılgın bir deneyim yaşayın.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Adrenalin tutkunları için birebir oyun olan Riders Republic, çok oyunculu bir şekilde arkadaşlarınız veya diğer insanlarla yarıştığınız ekstrem bir yarış oyunudur.

Ubisoft'un geliştirdiği bir başka oyunlardan olan The Crew veya Forza Horizon oyunlarından birisini oynadıysanız, oyunun yapısı size çok da uzak gelmeyecektir. Riders Republic ile bisiklet, kayak, snowboard ya da binlerce metre yükseklikten bir atlayış tulumu ile atlayabilirsiniz.

Riders Republic İndir

Açık dünya spor oyunu olan Riders Republic'de, çok oyunculu bir oyun alanında 50'den fazla oyuncuyla mücadele verebilirsiniz. Adrenalini yüksek yarışmalara katılıp, aynı zamanda karakterinizin güzel gözükmesi için de karakterinizi özelleştirebilirsiniz.

Daha önce defalarca karşımıza çıkan ve açık dünya yarış formuna yakın olan Riders Republic, akrobatik hareketlerle havada ve yerde numaralar yapabileceğiniz, diğer yarış oyunlarından farklı olarak oynarken sizi heyecanın doruklarında gezdirecektir. Bu adrenalin ve heyecanı yaşamak adına Riders Republic indirin ve hız kesmeden yarışmaya devam edin.

Riders Republic Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400

Intel i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 (4GB) / AMD RX 470 (4 GB)

Nvidia GeForce GTX 970 (4GB) / AMD RX 470 (4 GB) DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

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