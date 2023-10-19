RimWorld, Steam üzerinden oynayabileceğiniz üs inşa etme ve hayatta kalma oyunudur.

Ramazan Tugay Kahraman - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ludeon Studios tarafından geliştirilen RimWorld, şehir kurma ve yönetim simülasyonu oyunudur. Oyunu kısaca anlatmak gerekirse; uzayın en ücra köşesindeki bir gezegende mahsur kalmış durumdasınız ve acilen hayatta kalmalı ve koloninizi büyütmelisiniz. Oyundaki oyuncu karakterleri "piyon" olarak adlandırılır. RimWorld'de her karakterin kendine özgü özellikleri ve yetenekleri vardır. Karakterlerin yetenekleri, koloniye katkı sağlamak ve başarıya bir anca ulaşmak için büyük önem taşır.

Zaman gitgide geçerken koloniniz daha da büyür ve belirli sıkıntılar ortaya çıkabilir. Ne mi? Çoğalan karakter sayısı ile birlikte çevresel savaşlar da artacaktır. Oyun ilerledikçe bu zorluklar da da kötü hal almaya başlar ve daha fazla çaba sarf etmek gerekir.

RimWorld İndir

Araştırma yaparak daha fazla teknoloji elde etmelisiniz. Ayrıca, oyunun hikaye tarafındaki zenginliğinin de muhteşem olduğunu söyleyebiliriz. Oyundaki hikaye ve ilerlenen süreç yapay zeka tarafından belirleniyor diyebiliriz. Tasarlanabilir 6 adet zorluk seviyesi, olayların şiddetini ve aynı zamanda iyi, nötr ve kötü olacağını da belirler.

Koloninizdeki insanları yaşatın ve en iyi şekilde yönetin. Dünyanızı kendi elinizle tasarladığınız RimWorld'ü indirerek, mahsur kaldığınız gezegenden kaçabilirsiniz.

RimWorld Sistem Gereksinimleri