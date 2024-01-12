Riot oyunları hakkında anında bilgi alabileceğiniz Riot Mobile APK'da, espor maçlarını izleyebilir, oyun içi istatistiklerinize bakabilir ve arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 33 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Resmi Riot Games uygulaması olan Riot Mobile APK, League of Legends, VALORANT, Wild Rift, TFT ve Runeterra oyuncuları için geliştirilen bir mobil uygulamadır. Yani kısacası tüm Riot oyunları hakkındaki haberlerden, içeriklerden ve etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.

Sadece haberler ve etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmakla kalmayıp, oyundaki arkadaşlarınızla sohbet edebilir, oyuna davet edebilir ve istatistiklerinizi kontrol edebilirsiniz. Oyun içi ve oyun dışı istatistiklerinizi kolayca takip edebildiğiniz bu uygulamada, bilgisayarınızı açmakla uğraşmayıp kolayca mobil cihazınız üzerinden işlemlerinizi yapabilirsiniz.

En sevdiğiniz oyun ile ilgili espor maçlarını da uygulama üzerinden izleyebilirsiniz. Espor maçlarını izleyin, tekrarlarına göz atın, takım kadrolarına ve lig takvimine ulaşın. Ayrıca, Riot Mobile APK'daki turnuva yayınlarını izlerken çeşitli ödüllere de sahip olabilirsiniz.

Riot Mobile APK İndir

Çeşitli Riot Games oyunlarından herhangi birini oynuyorsanız, oyun hakkındaki gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni eklenen haritalardan, karakter değişimlerinden, espor maçlarından ve diğer tüm şeylerden bilgi almak için Riot Mobile APK'yı indirebilirsiniz.

Riot Mobile APK Özellikleri