Rock Star Life Simulator'da, büyük bir yıldız olmak için sokaklarda gitar çalın ve gitgide gelişerek devasa konserler verin.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Simülasyon oyunlarının revaçta olduğu bu dönemde, Rock Star Life Simulator çok kapsamlı bir ünlü olma simülasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Oyun içerisinde bir müzisyeni canlandırıyorsunuz ve gitar çalarak kariyerinizi yükseltmeye çalışıyorsunuz. Tabii ki ilk zamanlarda daha az imkana sahip olarak, sokaklarda gitar çalacaksınız. Gitgide dinleyicilerinizin beğenisini alın ve kendinizi gitar çalma konusunda geliştirin.

Başladığınız bu serüvende kendi grubunuzu kurmak ve gerçek bir yıldız olmak için doğru kararlar vermelisiniz. Kazandığınız paraları yeni ekipmanlara sahip olmak için kullanın. Ekipmanlarınızı geliştirmek, size gelecek dinleyicilerinizi arttıracak ve daha kapsamlı bir dinleyici grubu oluşturacaktır.

Kazandığınız paraların haricinde, Rock Star Life Simulator'da bulunan yetenek geliştirme bölümünden de çeşitli bireysel geliştirmelerinizi yapabilirsiniz. Enstrüman becerisi, ilişki, para ve dinleyicilerinizle iletişim gibi birçok konuda kilitli olan becerileri açabilirsiniz.

Rock Star Life Simulator İndir

Her ne kadar ünlü olmaya çalışsanız da, hayatta kalmaya çalıştığınızı da unutmayın. Kişisel ihtiyaçlarınızı giderin ve yemek yiyebilmek için para kazanın. Son zamanlarda piyasada çokça bulunan simülasyon oyunları arasında değişik bir yapıda bulunan Rock Star Life Simulator'ı indirerek, siz de ünlü olma yolunda ilk adımınızı atabilirsiniz.

Oyun henüz daha piyasaya sürülmemiş durumda. Rock Star Life Simulator'ın ne zaman çıkacağı konusunda tam bir tarih verilmese de, steam sayfasında bulunan demo sürümünü deneyimleyebilirsiniz.

Rock Star Life Simulator Sistem Gereksinimleri