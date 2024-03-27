RUSH: Run Up Super High, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz keyifli bir tırmanma oyunudur. Platformların üzerinden atlayın, zirveye tırmanın ve diğer oyunculara kıyasla daha fazla puan kazanmaya çalışın!

Berkcan Aktürk - 44 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dünyanın en üst noktasına kadar arkadaşlarınızla birlikte tırmanacağınız RUSH: Run Up Super High, oyunculara platform parkur türünü tamamıyla yaşatıyor. 200 oyuncuya kadar destekleyen bu oyunda, arkadaşlarınıza karşı mücadele verebilir ve onlarla tırmanma deneyimi yaşayabilirsiniz.

Tek yapmanız gereken zirveye doğru tırmanmak olacaktır. Tabii ki tüm bunları yaparken arkadaşlarınız tarafından bozguna uğrayacak ve düşürülmeye çalışılacaksınız. RUSH: Run Up Super High oyunundaki itme mekaniği sayesinde arkadaşlarınızı itebilir ve onlardan önce yukarıya çıkabilirsiniz.

Arkadaşlarınızla, diğer oyuncuların sunucularında veya tek başınıza platform parkur oyunu deneyimi yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla oynarken oyun içi sohbete bağlanabilir ve eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz. Ayrıca karakterinizin yapabildiği ifadeler ve animasyonlar, karakterinize eğlenceli danslar ettirebiliyor.

RUSH: Run Up Super High İndir

Eğlenceli dostane bir tırmanma yarışına adım atmak ve arkadaşlarınıza karşı en iyi puanı kazanmak istiyorsanız, oyun içi sesli sohbete sahip olan RUSH: Run Up Super High'ı indirebilirsiniz.

RUSH: Run Up Super High Sistem Gereksinimeleri