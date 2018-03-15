Ryanair
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 46
- Üretici Ryanair
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Ryanair, Avrupa içerisinde çok ucuza uçak bileti bulabileceğiniz bir uygulamadır.
Ryanair, Avrupa ülkelerine uçmak için ucuza bilet bulabileceğiniz bir uygulamadır.
Avrupa ülkeleri arasında kullanabileceğiniz onlarca başka havayolu şirketi olmasına karşın, aralarında en ucuz biletleri satan firma olan Ryanair, birkaç euro karşılığında sattığı uçak biletleriyle adından söz ettirmeyi başarmıştı. Kimi zaman sadece 1 euro karşılığında sizi Avrupa ülkeleri arasında dolaştıran havayolu şirketi, özellikle Avrupalı gençlerin en gözde seyahat araçlarından bir tanesi olmuştu.
15 Mart 2018 itibarıyla Türkiye'ye de uçuş yapmaya başlayacağını açıklayan Ryanair, Haziran 2017'den sonra İrlanda'nın başkenti Dublin ve Slovakya'nın başkenti Bratislava'dan Muğla'nın Dalaman havalimanına uçuşlarına start vermişti. İlk seferleri taçlandırmak adına 39.99 euro yani açıklamanın yapıldığı günün döviz kuruna göre 192TL gibi bir uçuş fiyatı belirleyen şirket, birçok Türk yolcunun dikkatini de çekmişti.
Ryanair uygulamasıysa havayolu şirketindne kolayca bilet almanız, bilet fiyatı kontrol etmeniz ve biletlerinize dair bilgileri almanız için kullanabileceğini bir uygulama olarak Google Play üzerine eklendi.
Ryanair
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5
- DOSYA BOYUTU 160.3 MB
- Üretici Ryanair
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Ryanair, iOS üzerinde kullanılabilen ve ucuza uçak bileti alınabilen bir uygulamadır.
Ryanair, iOS üzerinde kullanılabilen ve ucuza uçak bileti alınabilen bir uygulamadır.
1994 yılında ucuz uçak bileti satma amacıyla kurulan Ryanair, o günden bu yana Avrupa'nın en çok tercih edilen havayolu şirketlerinden bir tanesi olmayı başarmıştı. Kimi zaman 1 euro gibi komik rakamlara uçak bileti satarak, özellikle Avrupalı gençlerin çokça kullandığı havayolu şirketi unvanına kavuşan Ryanair, bugüne kadar kampanyalarıyla herkese hitap etmişti.
15 Mart 2018 itibarıyla resmi açıklamaya yaparak, Türkiye seferlerini başlattığını duyuran Ryanair, Haziran 2017'den sonra Türkiye'ye uçacağını söylemişti. İrlanda'nın başkenti Dublin ve Slovakya'nın başkenti Bratislava'dan Muğla'nın turistik ilçesi Dalaman'a uçmaya başlayacağını söyleyen Ryanair, birçok seyahat severi heyecanlandırmıştı.