Sağlık Bakanlığı EBYS: Android cihazlar için klasörlerinizi, klasördeki belgelerinizi, varsa ek ve ilgilerini görüntüleyebileceğiniz; paraf ve reddetme işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz bir uygulamadır.

Görkem Gülen - 27 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sağlık Bakanlığı EBYS uygulaması kurum içinde ya da dışında gerçekleşen belge ve bilgi alışverişinin tamamen elektronik ortama aktarılmasını sağlayarak kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyor.

Sağlık Bakanlığı EBYS İndir

Sağlık Bakanlığı EBYS uygulaması belge ve bilgi alışverişini elektronik ortama taşımasıyla ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesini sağlamasıyla büyük bir güven ortamı oluşturuyor. Böylece kurum içi ve kurum dışı yazışmalara ait süreçler hızlı ve standart bir hale geliyor. Sistem, yazışmalar için harcanan kaynakların (kağıt, fotokopi, toner, insan gücü) minimuma indirilmesini amaçlarken fiziksel ortamda yaşanabilecek sorunların (belgelerin kaybolması, belgelerin iletilme süreleri, fakslarda yaşanan gecikme ve kopukluklar, personel açığından kaynaklanan sıkıntılar) önlenmesi ve en aza indirilmesini sağlıyor.

Siz de uygulamayı ücretsiz olarak indirip Elektronik Belge Yönetim Sisteminin avantajlarından yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı EBYS Uygulamasının Sağladığı Avantajlar