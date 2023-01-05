Sağlık Bakanlığı EBYS
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 9.61 MB
- Üretici T.C. Sağlık Bakanlığı
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Sağlık Bakanlığı EBYS: Android cihazlar için klasörlerinizi, klasördeki belgelerinizi, varsa ek ve ilgilerini görüntüleyebileceğiniz; paraf ve reddetme işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz bir uygulamadır.
Sağlık Bakanlığı EBYS uygulaması kurum içinde ya da dışında gerçekleşen belge ve bilgi alışverişinin tamamen elektronik ortama aktarılmasını sağlayarak kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyor.
Sağlık Bakanlığı EBYS İndir
Sağlık Bakanlığı EBYS uygulaması belge ve bilgi alışverişini elektronik ortama taşımasıyla ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesini sağlamasıyla büyük bir güven ortamı oluşturuyor. Böylece kurum içi ve kurum dışı yazışmalara ait süreçler hızlı ve standart bir hale geliyor. Sistem, yazışmalar için harcanan kaynakların (kağıt, fotokopi, toner, insan gücü) minimuma indirilmesini amaçlarken fiziksel ortamda yaşanabilecek sorunların (belgelerin kaybolması, belgelerin iletilme süreleri, fakslarda yaşanan gecikme ve kopukluklar, personel açığından kaynaklanan sıkıntılar) önlenmesi ve en aza indirilmesini sağlıyor.
Siz de uygulamayı ücretsiz olarak indirip Elektronik Belge Yönetim Sisteminin avantajlarından yararlanmaya başlayabilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı EBYS Uygulamasının Sağladığı Avantajlar
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İçeriden veya dışarıdan fark etmeksizin bilgi ve belgeleri düşük maliyetle, hızlı ve sorunsuz bir şekilde iletilmesini/alınmasını sağlar.
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Belge üretimi, dosyalanması, dağıtım ve saklanması işlemlerini belli bir plan içerisinde sürdürerek kurumlarda belge işlemlerinin maliyetini düşürür.
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Dökümanların geleneksel yöntemlerle saklanması, işlemlerin yavaş ilerlemesine, dosyalama süreçlerinde hata yapılmasına ve dolayısıyla belgelere erişim sorunlarının yaşanmasına neden olur. EBYS sistemi ile dökümanlara daha hızlı şekilde ulaşılabilir, geliştirilen uyarı sistemiyle hata riski azaltılabilir ve iş gücü performansı arttırılabilir.
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Fiziksel belgeler için ayrılan arşiv alanı çok geniş bir yer kaplar. Depolama alanına duyulan gereksinim gittikçe artar. Geleneksel sistemlerde artan dökümanları depolamak için gereksinim duyulan personel ve depolama alanının maliyeti çok yüksektir. Bununla birlikte artan dökümanın güvenliğini sağlamak için alınacak koruma tedbirleri ve tahrip olan dökümanların bakımı gibi etkenler de kurumlara ek mali yük getirir. EBYS sistemi belgelerin elektronik ortamda güvenilir bir biçimde saklanmasını sağlayarak bu sorunların önüne geçer.