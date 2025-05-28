Sandwich Simulator, oyunculara kendi restoranlarını açma fırsatı sunan bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

FiftyEight Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan Sandwich Simulator, kendi sandviç dükkanınızı işletebileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Neredeyse her şey gerçeğe uygun yapıda tasarlanan bu oyunda, restoranınızın tüm işlerinden siz sorumlu olacaksınız.

Sadece tek başınıza değil, aynı zamanda 4 arkadaşınıza kadar online bir şekilde oynayabilir ve ortaklarınızla restoranınızı işletebilirsiniz. Sandviç hazırlayın, çevrimiçi siparişleri kontrol edin, online siparişleri kuryelere tesllim edin ve restoranınızı en iyi şekilde yönetin.

Müşterilerinizin isteğine göre malzemeler koyacak ve müşteri memnuniyetine önem vereceksiniz. Aksi takdirde, restoranınıza gelen müşteriler memnun kalmaz ve sipariş sayınız gittikçe düşer. Bunu orantılamak istiyorsanız, hem ucuza ürün satmalı hem de yaptığınız ürünlerin hakkını vermelisiniz.

Sandwich Simulator İndir

Ününüz büyüdükçe daha da fazla müşteri çekecek ve yeni personeller işe almanız gerekecektir. Restoranınız büyüdükçe iş yükünüz de artacağı için planlamanızı yapın ve iş bölümünü yönetin.

Sandviç yapmaktan daha önemli olan şeylerden biri, sandviç malzemelerini satın almak ve korumaktır. Sandwich Simulator, oyunculara kaynaklarını yönetme fırsatı da sunuyor. Malzemelerinize iyi bakın, soğukta tutun ve bozulmalarını önleyin.

Siz de Sandwich Simulator indirin ve eğlenceli bir restoran işletme simülatörünün keyfini çıkarın!

Sandwich Simulator Sistem Gereksinimleri