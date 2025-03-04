Screamer, yüksek tempolu yarışları ve dövüş unsurlarını anime tarzıyla birleştiriyor. Hemen indirerek bu aksiyon dolu dünyaya adım atın ve kişisel hikayenizi yazın!

Kemal Tavus - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Milestone S.r.l. tarafından geliştirilen ve yayınlanan Screamer, arcade yarış türüne yeni bir soluk getiriyor. 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanan oyun, yüksek hızlı aksiyonu ve anime estetiğini bir araya getirerek oyunculara benzersiz bir deneyim sunuyor. Bu dünyada bazıları zafer için yarışırken, diğerleri güç veya intikam peşinde koşuyor. Her yarış bir mücadele, her savaş ise kişisel bir hesaplaşma niteliğinde.

Screamer, klasik arcade yarış oyunlarının heyecanını modern dövüş mekanikleriyle harmanlıyor. Oyuncular sadece hızlarını değil aynı zamanda rakiplerine karşı kullanacakları stratejileri ve dövüş tekniklerini de düşünmek zorundalar. Anime tarzı görseller ve etkileyici hikaye anlatımı, oyunun atmosferini zenginleştiriyor ve her karakterin derinlemesine işlenmiş kişisel motivasyonlarını ortaya koyuyor.

Oyunun çıkış tarihi olarak 2026 yılı belirtilmiş olsa da, kesin bir tarih henüz açıklanmadı. Bu nedenle, oyunun Steam sayfasını takip ederek güncellemelerden haberdar olmanız öneriyoruz.

Screamer İndir

Screamer indirmeye henüz açılmadı. Oyunun Steam sayfasına giderek Screamer’ı istek listenize ekleyebilirsiniz.

Screamer Sistem Gereksinimleri

Screamer sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı.