Seamless Studio
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 11,761
- DOSYA BOYUTU 1.70 MB
- Üretici CHROMAom
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Seamless Studio kendinize ait desen tasarımını yapabilmeniz için Colourlovers tarafından hazırlanmış bir editör.
Tasarımlarınızda kullanacağınız deseni (pattern) kendiniz hazırlamak isterseniz bu konuda yardım alabileceğiniz en pratik programlardan biri Seamless Studio. Renk, desen ve arkaplan konusundaki en iyi kaynaklardan olan ColourLovers tarafından hazırlanan programla temel şekillerle hayallarinizdeki deseni yaratabilirsiniz.
Seamless Studio Adobe Air ile hazırlandığı için çapraz platform desteği sunuyor. Yani Windows, Mac ve Linux platformlarında çalışıyor. Koyu renk, şık bir tasarımı olan programla yaratabileceklerinizin sınırı sizin yaratıcılığınıza bağlı. Editörle hazırladığınız görselleri başka tasarım programlarında kullanmak için SVG, PNG ve JPG formatlarında dışa aktarabileceğiniz gibi SVG formatındaki görselleri Seamless Studio'ya aktararak üzerinde çalışabilirsiniz.
Programın Öne Çıkan Özellikleri
- Şekilleri sürükle-bırak ile tasarıma aktarabilme.
- Colourlovers sitesindeki pattern örneklerini programa aktararak değişiklik yapabilme.
- Desenleri hazırlayacağınız hazır şekillerin yanına kendi tasarladığınız şekilleri ekleme.
- Vektör formatındaki şekilleri programa aktarabilme.
- Oluşturulan desen ve dokuları llustrator, Photoshop gibi popüler tasarım programlarına aktarmak için SVG, PNG ve JPG formatlarında dışa aktarma.
- Hazırlanan tasarımları ColourLovers kullanıcılarıyla paylaşma.
Seamless Studio
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 1,251
- DOSYA BOYUTU 1.30 MB
- Üretici CHROMAom
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Tasarımlarınızda kullanacağınız doku ve desenleri kendiniz hazırlamak isterseniz Seamless Studio kolay kullanım özellikleriyle sizi bekliyor.
Tasarımlarınızda kullanacağınız deseni (pattern) kendiniz hazırlamak isterseniz bu konuda yardım alabileceğiniz en pratik programlardan biri Seamless Studio. Renk, desen ve arkaplan konusundaki en iyi kaynaklardan olan ColourLovers tarafından hazırlanan programla temel şekillerle hayallarinizdeki deseni yaratabilirsiniz.
Seamless Studio Adobe Air ile hazırlandığı için çapraz platform desteği sunuyor. Yani Windows, Mac ve Linux platformlarında çalışıyor. Koyu renk, şık bir tasarımı olan programla yaratabileceklerinizin sınırı sizin yaratıcılığınıza bağlı. Editörle hazırladığınız görselleri başka tasarım programlarında kullanmak için SVG, PNG ve JPG formatlarında dışa aktarabileceğiniz gibi SVG formatındaki görselleri Seamless Studio'ya aktararak üzerinde çalışabilirsiniz.
Programın Öne Çıkan Özellikleri
- Şekilleri sürükle-bırak ile tasarıma aktarabilme.
- Colourlovers sitesindeki pattern örneklerini programa aktararak değişiklik yapabilme.
- Desenleri hazırlayacağınız hazır şekillerin yanına kendi tasarladığınız şekilleri ekleme.
- Vektör formatındaki şekilleri programa aktarabilme.
- Oluşturulan desen ve dokuları llustrator, Photoshop gibi popüler tasarım programlarına aktarmak için SVG, PNG ve JPG formatlarında dışa aktarma.
- Hazırlanan tasarımları ColourLovers kullanıcılarıyla paylaşma.