Seamless Studio kendinize ait desen tasarımını yapabilmeniz için Colourlovers tarafından hazırlanmış bir editör.

Yeşim Halıcı - 12 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tasarımlarınızda kullanacağınız deseni (pattern) kendiniz hazırlamak isterseniz bu konuda yardım alabileceğiniz en pratik programlardan biri Seamless Studio. Renk, desen ve arkaplan konusundaki en iyi kaynaklardan olan ColourLovers tarafından hazırlanan programla temel şekillerle hayallarinizdeki deseni yaratabilirsiniz.



Seamless Studio Adobe Air ile hazırlandığı için çapraz platform desteği sunuyor. Yani Windows, Mac ve Linux platformlarında çalışıyor. Koyu renk, şık bir tasarımı olan programla yaratabileceklerinizin sınırı sizin yaratıcılığınıza bağlı. Editörle hazırladığınız görselleri başka tasarım programlarında kullanmak için SVG, PNG ve JPG formatlarında dışa aktarabileceğiniz gibi SVG formatındaki görselleri Seamless Studio'ya aktararak üzerinde çalışabilirsiniz.



Programın Öne Çıkan Özellikleri