Seçim Oyunu 2
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 286.00 MB
- Üretici Yeti Game Studio
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Seçim Oyunu 2, Türkiye üzerinde partilerin seçim yarışmasına girmesini ve kazanmasını amaçlayan bir oyundur.
Kendi liderinizi oluşturabilir ve oluşturduğunuz karakter ile seçime girmeye hazır mısın? Seçim Oyunu 2, siyasi partinin ülke yönetimine geçmesini istemektedir. Fakat, rakiplerin bir o kadar da güçlü olduğu unutma.
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Seçim Oyunu 2 indirdiğinizde bir lider seçmelisiniz. Lideriniz halkla iyi geçinmeli ki oy alabileseniz. 3 boyutlu grafikleri ile karşımıza çıkan oyun aynı zamanda gerçek liderleri oynamanıza da olanak tanımaktadır.
Mitingler düzenlemeniz, seçim otobüsü ile halka seçim şarkılarınızı dinletmeniz bir yandan oldukça yararlı olurken diğer yandan oldukça zararlı olabilir ve oy kaybedebilirsiniz.
Seçim Oyunu 2 gerçek bir seçim simülasyon oyunu olduğunu; kurultay yapma, meclis konuşması, balkon konuşması, basın açıklaması, kendi partini kurma gibi birçok özelliği barındırdığından görebiliriz. Daha önce Seçim Oyunu 1'in daha gelişmiş versiyonu olan Seçim Oyunu 2 şimdiden birçok kişinin sevebileceğini söyleyebiliriz.
Seçim Oyunu 2 Özellikleri
- 3D grafikler
- Seçim müzikler
- Meclis konuşması
- Balkon konuşması
- Basın açıklaması
- Kurultay toplantısı
- Seçim arabaları
- Makam odası düzenleyebilme
- Gerçek siyasi partiler
- Yarış
- Penaltı atışı
- 7 Farklı oyun modu
Tüm detaylar düşünülmüş