Seçim Oyunu 2, Türkiye üzerinde partilerin seçim yarışmasına girmesini ve kazanmasını amaçlayan bir oyundur.

Abdullah Yılmaz - 34 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi liderinizi oluşturabilir ve oluşturduğunuz karakter ile seçime girmeye hazır mısın? Seçim Oyunu 2, siyasi partinin ülke yönetimine geçmesini istemektedir. Fakat, rakiplerin bir o kadar da güçlü olduğu unutma.

Seçim Oyunu 2 İndir

Seçim Oyunu 2 indirdiğinizde bir lider seçmelisiniz. Lideriniz halkla iyi geçinmeli ki oy alabileseniz. 3 boyutlu grafikleri ile karşımıza çıkan oyun aynı zamanda gerçek liderleri oynamanıza da olanak tanımaktadır.

Mitingler düzenlemeniz, seçim otobüsü ile halka seçim şarkılarınızı dinletmeniz bir yandan oldukça yararlı olurken diğer yandan oldukça zararlı olabilir ve oy kaybedebilirsiniz.

Seçim Oyunu 2 gerçek bir seçim simülasyon oyunu olduğunu; kurultay yapma, meclis konuşması, balkon konuşması, basın açıklaması, kendi partini kurma gibi birçok özelliği barındırdığından görebiliriz. Daha önce Seçim Oyunu 1'in daha gelişmiş versiyonu olan Seçim Oyunu 2 şimdiden birçok kişinin sevebileceğini söyleyebiliriz.

Seçim Oyunu 2 Özellikleri

3D grafikler

Seçim müzikler

Meclis konuşması

Balkon konuşması

Basın açıklaması

Kurultay toplantısı

Seçim arabaları

Makam odası düzenleyebilme

Gerçek siyasi partiler

Yarış

Penaltı atışı

7 Farklı oyun modu