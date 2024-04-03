Seçim Oyunu 2023 APK'da, kendi liderinizi oluşturun, partinizi kurun ve seçimlere katılarak bu eğlenceli simülasyon oyununu deneyimleyin!

Berkcan Aktürk - 35 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Türkiye'de geçen Seçim Oyunu 2023 APK oyununda, kendi liderinizi ve partinizi oluşturarak seçimlere katılıyorsunuz. Heyecan verici atmosferi ve ilgi çekici yapısıyla birlikte oyunculara adeta bir seçim havası yansıtan Seçim Oyunu, mitinglerden seçim kampanyalarına kadar her türlü yönetimi oyunculara sağlıyor.

Gerçek bir seçimde ne oluyorsa aynı şeyleri bu oyunda deneyimleyebilirsiniz. Öncelikle yapmanız gereken kendinize bir lider oluşturmak, özelliklerini belirlemek ve yöneleceği düşünce yapısını seçmek olacaktır. Ardından karakterinizi kullanarak mevcut bir partiye katılabilir veya kendi partinizi kurabilirsiniz.

Rakiplerinize karşı kazanmak istiyorsanız mitingler yapabilir, TV programlarına çıkabilir, otobüslerle şehirleri dolaşabilir ve çeşitli kampanyaları insanlara sunabilirsiniz. Bu gerçekçi özelliklerin yanı sıra penaltı atışı ve otobüs kapışmaları gibi absürt modları da oyunculara sunuyor. Bu modlar, seçim kampanyalarını daha gerçekçi bir hale getirir.

Seçim Oyunu 2023 APK İndir

Kendi siyasi partinizi kurup mevcut partileri alt etmek istiyorsanız, Seçim Oyunu 2023 APK'yı indirin ve son derece ilgi çekici mekanikleri keşfedin.

Seçim Oyunu 2023 Özellikleri