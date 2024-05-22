İyi işlenmiş bir hikayesi ve oynanışı bulunan Serum, hayatta kalma korku oyunları arasında yerini alıyor.

Berkcan Aktürk - 48 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yaratıklarla dolu olan dünya, zehirli bir sisle yıkıma uğramaya devam ediyor. Gitgide fazlalaşan ve beraberinde mutasyonlu yaratıkları getiren bu döngüyü kırmak ve hayatta kalmak sizin elinizde. Heyecanlı ve bir o kadar da korku dolu maceralara atılacağınız Serum oyununda, hayatta kalmalı ve bulmacaları çözerek geçmişte ne olduğuyla alakalı ipuçlarını bulmalısınız.

Game Island tarafından geliştirilen ve Toplitz Productions tarafından yayınlanan Serum, oyunculara korku dolu anlar yaşatıyor. Gerçekçi grafikleri ve kaynak toplama mekanikleriyle birlikte, oyunda çokça karşılaşacağınız aksiyonlu savaşlar da oldukça güzel bir şekilde işlenmiş diyebiliriz.

Adı üstünde olan Serum oyununda, farklı serum formüllerini deneyerek karakterimiz üzerinde yeni yetenekler açıyoruz ve yaratıklara karşı daha üstün bir seviyeye gelmeye çalışıyoruz. Serum ve doğal yeteneklerimizin yanı sıra, harita üzerinde ilerlerken yeni eşyalar toplamanız büyük önem taşıyor. Bu eşyalar sayesinde silahlar ve çeşitli tuzaklar yapabilirsiniz.

Mızraklar, yaylar, silahlar, sopalar ve daha birçok saldırı aletini oluşturarak yolunuza devam etmelisiniz. Harap halde olan dünyadaki yaratıkları öldürerek kurtuluşa ulaşmalı ve her türlü etkene karşı dikkat etmelisiniz.

Serum İndir

Hayatta kalmak ve yaratıkları öldürmek kadar, bulmacaları çözmek de bir hayli önemlidir. Bulmacaları çözerek bazı bölgelerden kaçabilir, ipuçları bulabilir veya yeni şeyleri keşfedebilirsiniz.

Bol aksiyonlu yapısı ve hikayesini iyi bir düzeyde işlemiş olmasıyla birlikte kesinlikle denenmesi gereken bir yapım olduğunu söyleyebiliriz. Siz de hayatta kalma korku oyunu arıyorsanız, kesinlikle Serum indirin ve dünyayı işgal eden yaratıklarla mücadele verin.

Serum Sistem Gereksinimleri