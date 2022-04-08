SetCAD, Türkiyeli yazılımcılar tarafından geliştirilen ve .NET uzantısı kullanan özgür bir teknik çizim programıdır.

Ramazan Tugay Kahraman - 43 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

SetCAD, 2D ve 3D teknik çizimlerinizde kullanabileceğiniz bir teknik çizim programıdır. Hem Türkçe hem de ücretsiz olarak kullanıcılara sunulan SetCAD ile 2D ve 3D çizimler yapabilir, dilediğiniz yerde paylaşabilir ve kullanabilirsiniz. Dünyanın çeşitli yerlerinden kullanıcılar tarafından teknik çizim yapmak için kullanılan SetCAD ülkemizde de üniversite öğrencileri tarafından kullanılıyor. Detaylı içeriklere ve pek çok işlevsel özelliklere sahip olan uygulama, başarılı bir çizim aracı olarak değerlendiriliyor. Yıllardır farklı güncellemeler ile kullanıcılarını tatmin eden uygulama, her güncelleme de yepyeni özelliklere kavuştu.

SetCAD Özellikleri

Ücretsiz,

Türkçe,

İşlevsel özellikler,

Basit grafikler,

Windows sürüm,

Katmanlı yapı,

Çoklu sayfa,

Ölçekli harita,

Tek satır yazı tipi,

Metrik ölçü,

Temel düzenleme araçları,

Ölçüm araçları,

Menülerin ve komut işlemlerin Türkçe olmasıyla birlikte teknik çizimde yeni olanlara büyük yarar sağlayan ve hangi komutun neye yaradığını daha kolay çözmenizi sağlayan SetCAD, OpenGL mimarisiyle kodlanmasından ötürü 2D ve 3D çizimlerde oldukça kolaylık sağlamaktadır.

Diğer CAD programlarıyla uyumlu olması sebebiyle dosya alışverişine de olanak sağlayan SetCAD, böylece AutoCAD gibi çokça kullanılan programlarda yaptığınız çizimleri görüntülemenize de ön ayak olmaktadır. Microsoft Office Excel'in çokça kullanılan sayfa yapısını da CAD programlarına taşımayı başaran ekip, böylece tek sayfada birden fazla görüntüleme işlemeninin yapılmasını da sağlamıştır.

Tüm bunlarla birlike Plug-In desteği de sunan program, böylece başka özellikleri de kolayca sisteme ekleme şansı sunmakta ve kullanım rahatlığını arttırmaktadır. Birden fazla işlevi olan bu uygulamaya dair daha detaylı bilgileri ise hemen aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

SetCAD İndir

Basit ve ücretsiz yapısı ile kullanıcılara başarılı bir deneyim sunan SetCAD Windows platformuna kullanılmaya devam ediliyor. Yıllardır düzenli güncellemeler alarak kendini geliştiren uygulama, 11 MB gibi bir dosya boyutuna sahip. Son olarak v3.2.0.5 sürümü ile karşımıza çıkan uygulama adından söz ettirmeye devam ediyor. Uygulama düzenli olarak güncelleme almaya devam ederken, kullanıcı kitlesini de artırmayı ihmal etmiyor. Windows kullanıcıları SetCAD'i hemen indirip kullanmaya başlayabilirler.