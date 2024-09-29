Settlements Rising, strateji ve yönetim seçenekleri açısından kapsamlı bir koloni kurma simülasyonudur.

Berkcan Aktürk - 49 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Orta Çağ'da geçen simülasyon oyunu Settlements Rising, koloni kurma ve yönetme imkanını oyunculara sunmaktadır. Köylülerinizin hayatta kalmasını sağlamak için her türlü yönden gelişmiş olmalısınız. Ticaret, kaynak, güvenlik ve hemen hemen her tehlikeye karşı koloninizi korumalısınız.

Kaynaklar toplayın, şehri büyütün ve genişletin. Settlements Rising'de, tam anlamıyla sıfırdan bir şehir kuracaksınız. Keşif görevlerini yapın, ticaret gemileri inşa din ve komşu köylerle ulaşımınızı sağlayın.

Koloninizi oluştururken belirli aralıklarla siz oyunculara kartlar sunulur. 3 kart arasından seçim yaparak gelişmek istediğiniz yönü seçebilir ve ekstra özelliklere sahip olabilirsiniz. Eğer gelen kartlardan memnun kalmadıysanız, tekrardan kart çarkını çevirebilirsiniz.

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Oyun içerisinde madencilik yaparak, gemi ile ürün satarak ve çeşitli keşif görevlerini yerine getirerek para kazanabilirsiniz. Bu paraları kaynak satın almakta veya koloninizi geliştirmekte kulanabilirsiniz.

Siz de Settlements Rising indirin ve grafiksel ve strateji açısından mükemmel bir şehir kurma simülasyonunu deneyimleyin.

Settlements Rising Sistem Gereksinimleri