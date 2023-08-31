Bir korsanı canlandırdığınız Shadow Gambit: The Cursed Crew'de, adadaki lanetin önüne geçmeli ve büyük hazineyi bulmalısınız.

Berkcan Aktürk - 50 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Efsanevi kaptan olan Mordechai'nin hazinesine ulaşmaya çalıştığınız Shadow Gambit: The Cursed Crew oyununda, Engizisyon kuvvetlerine karşı direnip meydan okumalısınız. Oyun Kayıp Karayipler'de geçiyor ve gizli bir korsan olarak mürettebatın arasına katılıyorsunuz. Aslında gizlilik strateji oyunu olan bu oyunda, yaşayan canlı bir hayalet gemiye girmeniz gerekiyor. Lakin, bunu tek başınıza yapamazsınız. Yanınıza yeni dostlar edinerek, yolculuğunuza yeni yol arkadaşları dahil edin.

Lanetli korsan Afia ile çıktığınız bu yolda, kendi lanetlenmiş mürettebatınızı yeniden diriltmeli ve efsanevi Siyah İncileri aramalısınız. Adaya yayılan lanet gitgide büyüyor ve bunun önüne geçmelisiniz. Korsanları avlamak için ruh emici ateşi kullanan bu korkunç güçten bir an önce kurtulmalı ve yolunuza hız kesmeden devam etmelisiniz.

Shadow Gambit: The Cursed Crew İndir

Shadow Gambit: The Cursed Crew grafiksel anlamda gerçekten çok iyi görünüyor. Gerek görselliğiyle, gerek mekaniğiyle birlikte inanılmaz bir yapıya sahip. Büyü animasyonları, açtığınız portalların görünümü, modellemeler ve aklınıza gelebilecek her şey çok iyi dizayn edilmiş.

Ayrıca, içerisinde Türkçe dil desteği de bulunduran Shadow Gambit'i daha önceden deneyimlemek istiyorsanız, Steam sayfasındaki demo versiyonunu oynayabilirsiniz. Siz de Shadow Gambit: The Cursed Crew indirerek, bu akıl almaz hikayeye öncülük edebilirsiniz.

Shadow Gambit: The Cursed Crew Sistem Gereksinimleri