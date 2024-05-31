Denizcilik simülasyonu olarak karşımıza çıkan Ships At Sea, oyunculara kapsamlı içerik ve mükemmel grafikler sunuyor.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Misc Games tarafından geliştirilen Ships At Sea, geminizdeki tüm işleri yerine getirmeniz gereken bir simülasyon oyunudur. Arkadaşlarınızla birlikte Norveç sularına açılın ve farklı işlerde çalışmalarınızı sürdürün. Hizmet, kargo ve balıkçılık kariyerlerinizi oluştururken, gerçekçi bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

NVIDIA iş birliğiyle oluşturulan grafikler sayesinde mükemmel sinematikleri deneyimleyebilirsiniz. Ortam ve deniz grafikleri açısından mükemmel iş çıkaran geliştiriciler, oyunculara yüksek kalitede bir okyanus simülatörü sunuyor.

Ships At Sea İndir

Geminizin her işini yaptığınız gibi, onarımını, temizliğini ve bakımını da sizin yapmanız gerekiyor. Çeşitli iş ekipmanları satın almak için dükkanları ziyaret edebilir veya hiç uğraşmadan geminizi yükseltebilirsiniz.

Doğru haritalar, lisanslı gemiler ve ekipmanlara dayalı olan atmosferik simülasyon oyunu Ships At Sea, sizlere tam anlamıyla etkileyici bir denizcilik deneyimi sunuyor. Dinamik hava koşullarının etkisi de oyunda büyük etkene sahiptir. Güneşli havaların bir anda karanlığa bürünüp kasırga yaratmasıyla birlikte, iş yükünüz fazlaca artacaktır.

Hizmet, kargo ve balıkçılık deneyimi sunan Ships At Sea'yi indirin ve siz de geminizin tüm işlerini tek başınıza veya 4 arkadaşınızla birlikte yapın.

Ships At Sea Sistem Gereksinimleri