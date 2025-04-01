Shooting Range Simulator: Prologue, kendi poligonunuzu ve silah satış mağazanızı oluşturduğunuz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Buffed Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Shooting Range Simulator: Prologue, kapsamlı bir simülasyon oyunudur. Bu simülasyon oyunu, oyunculara kendi poligon alanını yönetme fırsatı sunmaktadır. Poligonunuzu kurun, ekipmanlar satın alın ve ürünler satın. Başlangıçta sınırlı bir ekipmanla başlasanız da zamanla mağazanızı büyütüp daha iyi silahlar ve mermiler satabilirsiniz.

Oyunculara kaynak yönetimi, ekipman kiralama ve satış işlemleri gibi iş dünyası stratejilerini de öğretmektedir. Tüm bunların yanı sıra, atış turnuvalarına katılma ve kazanılan ödüllerle mağazayı geliştirme fırsatları da sunmaktadır. Gerçekçi atış deneyimi ve detaylı silah özelleştirme seçenekleriyle, hem yönetim hem de stres atma konusunda size yardımcı olacaktır.

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Yönetim seçenekleri ve poligondaki gerçekçi atış deneyimiyle ön plana çıkan bu oyunda, işletmenizi geliştirin ve müşterilerinize iyi imkanlar sağlayın. Hem ürün hem de poligondaki atış desteğiyle müşterilerinizin beğenisini kazanarak, daha fazla kazanç sağlayabilirsiniz. Kasiyer olun, işletmenizi dekore edin ve diğer tüm işleri halledin.

Eğer simülasyon oyunlarını seviyorsanız, Shooting Range Simulator: Prologue indirin ve hem eğlenceli hem de öğretici bir yönetim deneyimi yaşayın!

Shooting Range Simulator: Prologue Sistem Gereksinimleri