ShortPixel Photo Optimizer sayesinde resimlerinizi netleştirebileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefon ve tabletlerin depolama alanı ne kadar yüksek olsa da pek çok kullanıcı bu durumdan şikayetçi. Hem Android hem de iOS platformunda uygulamaların ve oyunların dosya boyutu günümüzde hat safhaya çıkarken, resimlerin kalitesi de arttıkça cihazlarda kapladıkları alan artmaya devam ediyor. Android akıllı telefon ve tablet kullanıcılarının imdadına yetişen ShortPixel Photo Optimizer apk resimlerin cihazlarda kapladıkları alanı düşürüyor. Shortpixel tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan uygulama, günümüzde geniş bir kitle tarafından kullanılmaya devam ediliyor.

ShortPixel Photo Optimizer Apk Özellikleri

Basit kullanım,

Sade arayüz,

Toplu resim sıkıştırma,

İngilizce dil desteği,

Android sürüm,

Tamamen ücretsiz,

Basit bir kullanıma sahip olan ShortPixel Photo Optimizer apk indir kullanıcılara akıllı telefon ve tabletlerindeki resimlerin kapladıkları alanları düşürme fırsatı veriyor. İngilizce dil desteği ile kullanılan başarılı uygulama, resimlerin cihazlarda kapladığı alanı yüzde 80 oranında azaltarak ciddi bir yer kaplama alanının önüne geçmiş oluyor. Android platformuna özgü olarak geliştirilen ve yayınlanan yapım, toplu olarak resimleri sıkıştırma fırsatı da veriyor. Kullanıcılar ShortPixel Photo Optimizer apk sayesinde tüm resimlerin anında boyutlarını düşürüyor. Hızlı ve pratik bir deneyim sunan uygulama, Google Play üzerinde sergilenmeye devam ediliyor.

ShortPixel Photo Optimizer Apk İndir

Geçtiğimiz yıldan bu yana güncelleme almayan ShortPixel Photo Optimizer apk yükle, hızlı yapısı ile kullanıcılara resimlerin kapladığı alanı azaltma fırsatı sunuyor. Basit bir işlev üzerine kuru olan uygulama günümüzde Android akıllı telefon ve tabletlerindeki varlığını korumaya devam ediyor. Uygulamayı hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.