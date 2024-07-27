siMarket Supermarket Simulator
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1000 MB
- Üretici HALVA Studio
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siMarket Supermarket Simulator, oynanışı, grafikleri ve mekanikleri açısından alışılagelmiş bir deneyim sunan simülasyon oyunudur.
Kendi süpermarketinizi yönettiğiniz siMarket Supermarket Simulator'da, işletmenizin tüm ihtiyaçlarını karşılayın ve en iyi ürünleri müşterilerinize sunun. Simülasyon oyunlarının fazlalaşmasıyla beraber her ay yeni bir örnekle karşılaşmaktayız. Neredeyse hepsi aynı düzlemde ilerliyor ve görsellik açısından çok benziyor.
siMarket Supermarket Simulator, alışılagelmiş simülasyon deneyimini oyunculara sunmaktadır. Mağazanızı dekore edin, ürün tedarik edin ve bütçenizi doğru analiz edin. Marketinize yeni eşyalar alabilir, rafları dizebilir ve fiyat etiketlerinizi belirleyebilirsiniz.
Kasiyer, temizlikçi, tedarikçi ve aklınıza gelebilecek her türlü iş aslında son noktada sizindir. Tabii ki bu sadece oyunun ilk başlarında böyledir diyebiliriz. Gittikçe kendinizi ve marketinizi geliştirdikten sonra elemanları işe alabilir ve yönetimi daha kolay yapabilirsiniz.
siMarket Supermarket Simulator İndir
Grafik, oynanış ve içerik açısından tatmin edici bir yapıda olan siMarket Supermarket Simulator, aslında önceden de söylediğimiz gibi diğer simülasyon oyunlarıyla doğru orantılı ilerlemektedir. Aynı görsellik, aynı mekanikler ve benzer oynanışla tekrardan karşılaşacaksınız. Lakin, bu oyunun kötü olduğu anlamına gelmez.
Siz de siMarket Supermarket Simulator indirin ve kendi süpermarketinizi istediğiniz gib özelleştirin.
siMarket Supermarket Simulator Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10, 11
- İşlemci: Pentium（R）Çekirdek [email protected]
- Ekran Kartı: GeForce 9800GTX+ (2GB)
- DirectX: Sürüm 9.0
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: Herhangi