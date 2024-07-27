siMarket Supermarket Simulator, oynanışı, grafikleri ve mekanikleri açısından alışılagelmiş bir deneyim sunan simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi süpermarketinizi yönettiğiniz siMarket Supermarket Simulator'da, işletmenizin tüm ihtiyaçlarını karşılayın ve en iyi ürünleri müşterilerinize sunun. Simülasyon oyunlarının fazlalaşmasıyla beraber her ay yeni bir örnekle karşılaşmaktayız. Neredeyse hepsi aynı düzlemde ilerliyor ve görsellik açısından çok benziyor.

siMarket Supermarket Simulator, alışılagelmiş simülasyon deneyimini oyunculara sunmaktadır. Mağazanızı dekore edin, ürün tedarik edin ve bütçenizi doğru analiz edin. Marketinize yeni eşyalar alabilir, rafları dizebilir ve fiyat etiketlerinizi belirleyebilirsiniz.

Kasiyer, temizlikçi, tedarikçi ve aklınıza gelebilecek her türlü iş aslında son noktada sizindir. Tabii ki bu sadece oyunun ilk başlarında böyledir diyebiliriz. Gittikçe kendinizi ve marketinizi geliştirdikten sonra elemanları işe alabilir ve yönetimi daha kolay yapabilirsiniz.

siMarket Supermarket Simulator İndir

Grafik, oynanış ve içerik açısından tatmin edici bir yapıda olan siMarket Supermarket Simulator, aslında önceden de söylediğimiz gibi diğer simülasyon oyunlarıyla doğru orantılı ilerlemektedir. Aynı görsellik, aynı mekanikler ve benzer oynanışla tekrardan karşılaşacaksınız. Lakin, bu oyunun kötü olduğu anlamına gelmez.

Siz de siMarket Supermarket Simulator indirin ve kendi süpermarketinizi istediğiniz gib özelleştirin.

siMarket Supermarket Simulator Sistem Gereksinimleri