Slime Rancher ile daha önce hiç görmediğiniz tarzda bir çiftlik oyunu oynayın ve slime toplamaya başlayın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Monomi Park tarafından geliştirilen ve yayınlanan Slime Rancher 2017 senesinde piyasaya sürüldü. Çok olumlu eleştiriler alan Slime Rancher tek kişilik, rahatlatıcı ve sevimli bir oyun tecrübesini bizlere sunuyor.

Oyundaki temel oynanış şu şekildedir:

Uzak bir gezegendeki renkli uzaylı yaratıkları vakumlu silahımız ile yakalayıp onları çiftliğimize koyuyoruz. Sıvımsı, jelatinimsi olan bu yaratıkları besleyip büyütüp geliştirip satıyoruz.

Her slime’ın kendine özgü özellikleri vardır. Örneğin bazıları yiyecekleri tüketebilir bazıları da enerji kaynaklarına ihtiyaç duyabilir. Slime’lara ihtiyacı olan şeyleri verdiğinizde onları geliştirebilir, çoğaltabilir ve onlardan faydalanarak daha çok para kazanabilirsiniz.

Oyunun oldukça rahatlatıcı ve sakinleştirici bir etkisi vardır. Oyundaki sesler, müzikler ve ortam son derece dinlendiricidir. Eğer tek başınıza oynayabileceğiniz sakin bir oyun arıyorsanız Slime Rancher’a bir şans vermelisiniz. Renkli ve sevimli bir dünyaya sahip olan Slime Rancher sizi hiç sıkmayacak ve keyifli vakit geçirmenize yardımcı olacak.

Slime Rancher İndir

Slime Rancher indirin ve bu renkli dünyaya adım atın. Farklı farklı slimeları toplayın ve çiftliğinizi büyütmeye başlayın.

Slime Rancher Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7+

: Windows 7+ İşlemci : 2.2GHz Dual Core

: 2.2GHz Dual Core Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : 512MB VRAM

: 512MB VRAM DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 1 GB kullanılabilir alan