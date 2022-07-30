Soccer Manager 2023 APK ile Android akıllı telefon ve tabletinizde gerçekçi bir futbol menajerlik oyunu oynayabilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android akıllı telefon ve tablet kullanıcılarına keyifli zaman geçirten Soccer Manager serisi yepyeni sürümü ile yine milyonlara ulaşmaya hazırlanıyor. Google Play üzerinde oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkan Soccer Manager serisi mobil oyunculara gerçekçi bir futbol menajerlik deneyimi sunuyor. Detaylı içeriklerin ve sürükleyici bir oynanışın yer aldığı yapım içerisinde, oyunculara dünyanın önde gelen kulüpleri ve 25.000 adet farklı oyuncu sunuluyor. 900 farklı kulübünde yer aldığı yapımda oyuncular futbola yönelik fikirlerini hayata geçirebilecek, kulüplerini şampiyon yapmaya çalışacaklar. Serinin yeni oyunu olan Soccer Manager 2023 APK Google Play üzerinde ön kayıtlara açıldı.

Soccer Manager 2023 APK Özellikleri

Oynaması ücretsiz,

900 farklı kulüp,

25.000 farklı oyuncu,

Transfer dönemi,

Renkli içerikler,

Oyuncu gelişimi ve takibi,

Rekabetçi bir ortam,

Google Play üzerinde ön kayıtlara açılan Soccer Manager 2023 APK, oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkacak. Serinin en zengin içeriklerine ev sahipliği yapacak olan oyun, İngilizce dil desteği eşliğinde oynanacak. Her detayın titizlikle düşünüldüğü yapım içerisinde oyuncular futbola dair tüm düşüncelerini taktiklere dökebilecek ve rakip takıma mağlubiyeti tattırmaya çalışacaklar. Transfer sürecinde farklı oyuncuları alıp satma gibi pek çok işlevsel özellikleri de sunan oyun, rekabetçi atmosferi ile oyunculara sürükleyici bir atmosferi deneyimleme fırsatı verecek. Mobil platformun en gerçekçi futbol menajerlik oyunlarından bir tanesi olarak adından söz ettirecek olan Soccer Manager 2023 APK, yakında tam sürüm olarak Google Play üzerinde lansmana çıkacak.

Soccer Manager 2023 APK İndir

Soccer Manager serisinin en yeni oyunu olarak Google Play'de ön kayıtlara açılan Soccer Manager 2023 APK, oyunculara gerçekçi ve etkileyici bir menajerlik deneyimi sunacak. İngilizce dil desteği ile oyunculara menajerlik deneyimleme fırsatı verecek olan yapım ücretsiz olarak oynanacak. Oyunu Google Play üzerinden indirip, rekabet dolu liglerde boy gösterebilirsiniz. İyi oyunlar dileriz.