SofaScore uygulaması sayesinde Android cihazlarınızdan tüm spor dallarını kolayca takip edebilirsiniz.

Yiğit Ekim Demir - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

SofaScore LiveScore uygulaması, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir spor uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Uygulamanın sahip olduğu pek çok farklı haber kaynağını kullanarak futboldan basketbola, voleyboldan hokeye kadar onlarca farklı spor kategorisinde en son gelişmeleri elde etmek çok kolay hale geliyor.

SofaScore ücretsiz olarak sunulduğu için, kullanırken herhangi bir şekilde ücret ödemenize gerek kalmıyor. Ayrıca arayüzünün temiz ve anlaşılır bir şekilde düzenlenmiş olması tüm kullanıcıların diledikleri haberlere erişmelerini hızlandırıyor.

Tüm liglerden maç skorlarına ulaşabilir, istatistikleri görüntüleyebilir ve hızlı ve kesin canlı maç sonuçlarına ulaşabilirsiniz. 25'den fazla spor dalını içerisinde barındıran uygulama, oyuncuların ayrıntılı analizine kadar kapsamlı içerikleri içerisinde barındırmaktadır.

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Tüm spor haberleri hakkında bilgi sahibi olabilir ve istediğinizi okuyabilirsiniz. Maçlar hakkında da kapsamlı analizleri içerisinde barındıran SofaScore'u indirin ve siz de istediğiniz spor dalını, ligi ve tuttuğunuz takımın maçlarını takip edebilirsiniz.

SofaScore - Canlı Skor Uygulaması Özellikleri