SofaScore Canlı Skor
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 634
- DOSYA BOYUTU 41 MB
- Üretici BAREAL LTD
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SofaScore uygulaması sayesinde Android cihazlarınızdan tüm spor dallarını kolayca takip edebilirsiniz.
SofaScore LiveScore uygulaması, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir spor uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Uygulamanın sahip olduğu pek çok farklı haber kaynağını kullanarak futboldan basketbola, voleyboldan hokeye kadar onlarca farklı spor kategorisinde en son gelişmeleri elde etmek çok kolay hale geliyor.
SofaScore ücretsiz olarak sunulduğu için, kullanırken herhangi bir şekilde ücret ödemenize gerek kalmıyor. Ayrıca arayüzünün temiz ve anlaşılır bir şekilde düzenlenmiş olması tüm kullanıcıların diledikleri haberlere erişmelerini hızlandırıyor.
Tüm liglerden maç skorlarına ulaşabilir, istatistikleri görüntüleyebilir ve hızlı ve kesin canlı maç sonuçlarına ulaşabilirsiniz. 25'den fazla spor dalını içerisinde barındıran uygulama, oyuncuların ayrıntılı analizine kadar kapsamlı içerikleri içerisinde barındırmaktadır.
SofaScore İndir
Tüm spor haberleri hakkında bilgi sahibi olabilir ve istediğinizi okuyabilirsiniz. Maçlar hakkında da kapsamlı analizleri içerisinde barındıran SofaScore'u indirin ve siz de istediğiniz spor dalını, ligi ve tuttuğunuz takımın maçlarını takip edebilirsiniz.
SofaScore - Canlı Skor Uygulaması Özellikleri
- Maç istatistikleri
- Takım ve oyuncu istatistikleri
- Fikstürler
- Şampiyonalar
- Oyuncu analizleri
- 25'den fazla farklı spor dalı
- Yüzlerce farklı lig
- Kullanıcı dostu arayüz
- Canlı skorlar
- Haberler
- Videolar
SofaScore LiveScore
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 78
- DOSYA BOYUTU 189 MB
- Üretici BAREAL LTD
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SofaScore uygulaması ile futbol, basketbol ve diğer spor dallarındaki haber ve istatistiklere hemen ulaşabilirsiniz.
SofaScore - Canlı Skor uygulaması, onlarca farklı spor dalı hakkında en son haberleri en hızlı şekilde almak için kullanabileceğiniz ücretsiz ve kullanımı kolay, kaliteli uygulamalar arasında yer alıyor. Uygulama başta futbol ve basketbol olmak üzere çok sayıda spor dalındaki ligleri destekliyor ve böylece müsabakalara dair en son bilgilere hemen ulaşmak mümkün hale geliyor.
Uygulamanın özelleştirilebilir bir halde olması sayesinde almak istediğiniz haberleri kendi isteğinize göre belirleyebilir, böylece ilginizi çekmeyecek içerikler tarafından rahatsız edilmeyi önleyebilirsiniz. SofaScore LiveScore'un bildirim desteği sayesinde belirlediğiniz kategorilerdeki haberler ortaya çıktığında uygulama sizi hemen bilgilendiriyor.
Temel özelliklerine kısaca değinmek gerekirse;
- Maç fikstürleri
- Canlı yorum seçenekleri
- Ayrıntılı analizler
- Takım istatistikleri ve maç bilgileri
- Bahis oranları
- Filtreleme seçenekleri
- Canlı skor
SofaScore - Canlı Skor İndir
Uygulamada varolan özellikleri kullanırken tabii ki internet bağlantınızın olması gerekiyor. Zira bilgiler en son veritabanlarından alınıyor ve bunu gerçekleştirebilmek için internet bağlantısı oldukça önemli. Gelen bilgilerin yer aldığı bildirimlerin sessiz, sesli veya titreşimli olarak teslim edilebilmesi de farklı ortamlarda rahatsız edilmeden spor haberlerini almanıza yardımcı olacaktır.
Futbol, Basketbol, Voleybol, Hokey ve çok daha fazla spor hakkında tüm istatistik ve bilgileri takip etme ihtiyacınız varsa kesinlikle göz atmadan geçmemenizi öneriyorum. Siz de SofaScore indirin ve tüm liglerdeki müsabakalara canlı ve en güvenilir bir şekilde ulaşın.
SofaScore LiveScore
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 315
- DOSYA BOYUTU 8 MB
- Üretici BAREAL LTD
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Windows Phone mobil cihazlarda tüm spor haberlerine ve istatistiklerine ulaşmak SofaScore LiveScore ile oldukça kolay.
Mobil cihazlarda, özellikle de Windows Phone işletim sistemine sahip akıllı telefon ve tabletlerde spor uygulamaları bulmanın biraz zor olduğu bir gerçek. Zira işletim sistemi henüz istenen düzeye gelmiş değil ve bu nedenle geliştiriciler de bu cihazlara uygulama geliştirmekten çekiniyorlar. SofaScore LiveScore uygulaması ise Windows Phone'daki bu eksikliği giderebilecek yegane uygulamalardan bir tanesi olarak karşımıza çıktı. Spor sevdalılarının kesinlikle göz atmaları gereken uygulama sayesinde tüm spor dallarına dair haberleri anında alabilirsiniz.
Uygulamada futboldan tutun da voleybola, rugbye, basketbola, tenise ve pek çok diğer spor dalına dair bilgiler yer aldığı için kullanırken hiç bir konuda geri kalmanız mümkün değil. Yer alan diğer bilgiler arasında maç istatistikleri, takım ve futbolcu istatistikleri, haberler, canlı skorlar, videolar, fikstürler ve anlık bildirimler yer alıyor.
Uygulamanın sahip olduğu bildirimleri filtrelemek mümkün ve böylece istemediğiniz haberleri görmemek ve istediklerinizi görmek mümkün hale geliyor. Uygulama ücretsiz olarak sunulduğu için herkes kolaylıkla indirebilir ve arayüzünün çok kolay kullanılır bir yapıda hazırlanmış olması sayesinde spor dallarına dair bilgilere olabildiğince hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Dünya kupası ve diğer tüm şampiyonalar konusunda özel sayfalar ve fikstürler bulunması ise bu tip önemli olaylar hakkında bilgili olmanıza yarıyor. Eşleşmeler, sonuçlar ve gelecek maçlara dair bilgileri basit bir şekilde görebilmek mümkün.