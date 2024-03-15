Solium Infernum ile cehennemin yeni hükümdarı kim olacak karar verin. Strateji, komplo, politika ve diploması dolu bu fantastik oyunu kaçırmayın.

Kemal Tavus - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

League of Geeks tarafından geliştirilen ve yayınlanan Solium Infernum 2024 yılında çıkışını yaptı. Cehennemde geçen bir sıra tabanlı strateji oyunu olan Solium Infernum’da amacımız cehennemin başına geçmek.

6 kişiye kadar oynanabilen Solium Infernum diploması, strateji, komplo ve politika dolu bir oyun. İsterseniz tek başınıza isterseniz de PvP olarak oynayabileceğiniz bu oyun oldukça karanlık bir atmosfere sahip.

Bol bol siyasi entrika çevirebileceğiniz, pek çok farklı karakter ile uzlaşıp savaşabileceğiniz bir strateji oyunu arayışı içerisindeyseniz Solium Infernum tam size göre bir oyun olabilir. Bu türün sevdalıları için oldukça dikkate değer bir oyun olan Solium Infernum kendinizı sınayabileceğiniz oldukça kapsamlı bir oyun.

Solium Infernum İndir

Haydi siz de hemen Solium Infernum indirin ve bu benzersiz strateji oyununda yer alarak cehennemin yeni hükümdarı kim olacak karar verin.

Solium Infernum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5 8400

: Intel Core i5 8400 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA Geforce GT 1050

: NVIDIA Geforce GT 1050 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 8 GB kullanılabilir alan

: 8 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: 1920x1080'de, 30 FPS'de, düşük ayarlarda