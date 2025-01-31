Space Engineers 2'yi indirerek Almagest sisteminde kendi uzay gemilerinizi ve istasyonlarınızı inşa edin, keşfedin ve hayatta kalın!

Kemal Tavus - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Space Engineers 2, Keen Software House tarafından geliştirilmiş ve yayımlanmış bir açık dünya sandbox oyunudur. 27 Ocak 2025'te piyasaya sürülen bu oyun, oyunculara uzay mühendisliği, keşif, inşaat ve hayatta kalma temalarını bir arada sunuyor. Yeni VRAGE3 motoru sayesinde, yaratım ve yıkım mekanikleri daha da geliştirilmiş durumda.

Space Engineers 2, oyunculara 25 cm'lik birleşik ızgara sistemi ile daha hassas inşa imkanı tanıyor. Bu sayede, büyük ve küçük ızgara ayrımı olmaksızın bloklar sorunsuz bir şekilde bir araya getirilebiliyor. Ayrıca yeni eklenen "Grid Undo" ve geliştirilmiş kontrol mekanikleri ile tasarımlarınızı daha kolay yönetebilirsiniz. Karakterler ve yapılar için artırılmış maksimum hız sınırı da oyuna dinamizm katıyor.

Yeni VRAGE3 motoru ile Space Engineers 2, ışın izlemeli küresel aydınlatma, gerçekçi gölgeler ve yeni bir gökyüzü kutusu gibi gelişmiş görsel özellikler sunuyor. Bu sayede uzayın ve endüstriyel tasarımların görsel estetiği daha da zenginleşiyor.

Space Engineers 2 İndir

Almagest sisteminde kendi uzay maceranızı başlatmak için Space Engineers 2 indirin ve yaratıcılığını serbest bırak!

Space Engineers 2 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Microsoft Windows 10 64-bit

: Microsoft Windows 10 64-bit İşlemci : Intel i3 3.0 GHz ya da daha iyisi (ya da AMD eş değeri)

: Intel i3 3.0 GHz ya da daha iyisi (ya da AMD eş değeri) Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : GeForce 1660 Super / Radeon RX 5600 XT / Intel B580 ya da daha iyisi

: GeForce 1660 Super / Radeon RX 5600 XT / Intel B580 ya da daha iyisi DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 40 GB kullanılabilir alan