Space Engineers 2
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 39.06 GB
- Üretici Keen Software House
-
Space Engineers 2'yi indirerek Almagest sisteminde kendi uzay gemilerinizi ve istasyonlarınızı inşa edin, keşfedin ve hayatta kalın!
Space Engineers 2, Keen Software House tarafından geliştirilmiş ve yayımlanmış bir açık dünya sandbox oyunudur. 27 Ocak 2025'te piyasaya sürülen bu oyun, oyunculara uzay mühendisliği, keşif, inşaat ve hayatta kalma temalarını bir arada sunuyor. Yeni VRAGE3 motoru sayesinde, yaratım ve yıkım mekanikleri daha da geliştirilmiş durumda.
Space Engineers 2, oyunculara 25 cm'lik birleşik ızgara sistemi ile daha hassas inşa imkanı tanıyor. Bu sayede, büyük ve küçük ızgara ayrımı olmaksızın bloklar sorunsuz bir şekilde bir araya getirilebiliyor. Ayrıca yeni eklenen "Grid Undo" ve geliştirilmiş kontrol mekanikleri ile tasarımlarınızı daha kolay yönetebilirsiniz. Karakterler ve yapılar için artırılmış maksimum hız sınırı da oyuna dinamizm katıyor.
Yeni VRAGE3 motoru ile Space Engineers 2, ışın izlemeli küresel aydınlatma, gerçekçi gölgeler ve yeni bir gökyüzü kutusu gibi gelişmiş görsel özellikler sunuyor. Bu sayede uzayın ve endüstriyel tasarımların görsel estetiği daha da zenginleşiyor.
Space Engineers 2 İndir
Almagest sisteminde kendi uzay maceranızı başlatmak için Space Engineers 2 indirin ve yaratıcılığını serbest bırak!
Space Engineers 2 Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Microsoft Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel i3 3.0 GHz ya da daha iyisi (ya da AMD eş değeri)
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce 1660 Super / Radeon RX 5600 XT / Intel B580 ya da daha iyisi
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
Gelecek vadeden bir yapım
İleride pek çok şey eklenmeye müsait
İlk oyunda olmayan yeni mekanikler çok daha iyi hissettiriyor
Erken erişim olduğu için bazı sıkıntılar mevcut