Uzayda bir tamirci olarak görev yaptığınız Space Mechanic Simulator'da, farklı gezegenler içerisinde aksiyon dolu bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bir uzay temalı simülasyon oyunu olan Space Mechanic Simulator'da, uzayın derinliklerindeki bir tamirci olarak görevimize başlıyoruz. Uzay tamircisi olduğumuz bu oyunda, uzay mekiklerindeki sorunları tespit edip, ardından onları düzeltmeliyiz. Henüz daha Steam kütüphanesinde satışa açılmamış olan Space Mechanic Simulator, söylenen tarihe göre 11 Ağustos'ta oyuncuların beğenisine sunulacak.

Oyunu oynarken hem eğlenip, hem de tamir yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Gezegenlere çakılı halde duran araçların yanına, uzay otomobilleri ile gidebilirsiniz. Aslında tek işiniz tamir olmayacaktır. Tüm parçaların simüle edildiği Space Mechanic Simulator'da, kendinizi daha gerçekçi bir yapı içerisinde bulabilirsiniz. Karanlık yörünge içerisinde dönerken zorlu görevleri yapmanız gereken bu oyunda, risk almalı ve cesaretli olmalısınız.

Space Mechanic Simulator İndir

Bir astronotu canlandırdığınız Space Mechanic Simulator, siz oyunculara her seviye atladığınızda yeni mekanikler açacaktır. Oyunda ilerlediğiniz sürece yeni araçlar, kızılötesi kameralar, sensörler ve hatta cihazları programlamaya yönelik aletlere de sahip olacaksınız.

Keşfedebileceğiniz çokça gezegen bulunan Space Mechanic Simulator'ı indirip, siz de bir uzay tamircisi olabilirsiniz.

Space Mechanic Simulator Sistem Gereksinimleri