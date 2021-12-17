State of Survival APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 306
- DOSYA BOYUTU 188.00 MB
- Üretici KingsGroup Holdings
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State of Survival APK Android oyununda zombi ordusuna karşı hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Zombilerle dolu sürükleyici bir stratejik savaş oyunu!
State of Survival APK, zombilerle dolu kıyamet sonrası dünyada hayatta kalmak için oyuncuları takım çalışması ve stratejik düşünmeye iten zombi temalı mobil oyundur.
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Zombi kıyameti başlayalı altı ay oldu. Salgın şehre bulaştı. Altı aydır süren dehşet, korku, hayatta kalma ve zombiler karşı savaş. Siz hayatta kalansınız ve arkadaşlarınız yürüyen ölülere karşı cesurca savaşıyor. Sürekli zombi dalgalarından kurtulan bir şehir inşa edin. State of Survival’a hoş geldiniz! Strateji hayatta kalma oyununa hazır olun.
Zombi salgını tüm medeniyeti de beraberinde alarak tüm ülkeyi sardı. Hayatta kalan ordu ve devlet yeraltına girdiğinden şimdi hayatta kalma zamanı. Dünya artık enfekte olanlara ait. Zombiler ve canavarlardan kurtulmak için strateji ile bir şehir inşa etme zamanı. Salgın hızla yayılıyor ve insanların bir kahramana ihtiyacı var. Tek amaçları hayatta kalmak olduğu için bir kurtulana ihtiyaçları var.
Bu macerada arkadaş edinebilir veya diğer hayatta kalanlara karşı savaşabilirsiniz. FPS modunda keskin nişancı silahınızla zombileri öldürün. Ölüm geliyor ve savaş alanı sadece kahramanlar için, bu yüzden bir ordu kurun. Bu korkunç savaşta hayatta kalmak için elinizden geleni yapın. Savaşı kazanmak kolay olmayacak. Enfekte olanlar her yerde ve zombi ordusuna karşı savaşmaktan başka çareniz yok! Kaynaklar kıt ve kurtarabildiklerinizi kurtarmalısınız. Bu MMORPG oyununda hayatta kalmak için yeni bir şehir, takım ve strateji kurmalısınız. Zombi avcısı olun! Hayatta kalma zamanı.
Dışarıda yeni bir dünya var. Yeni çok oyunculu ateş etme hayatta kalma oyunu! Bir strateji oluşturun ve kendi hikayenizi yazın. Bu strateji hayatta kalma oyununda bomba yerleştirip zombileri topluca havaya uçurabilirsiniz! Bu yıkıcı zamanda hayatta kalmak için altın, coin ve gerekli her şeyi toplayın. Ateş etmek her zaman bir seçenek değildir, PvP ordu kurmanız da gerekir. Zombileri hedefleyin, korkuya son verin ve savaşta hayatta kalın. Bu diğer savaş oyunlarından tamamen farklıdır.
- Yeniden inşa edin - Ordunun yokluğunda hayatta kalanlarınız için güvenli bir sığınak ve kıyamet sonrası zombi dünyanızın temelini oluşturmak için üssünüzü inşa edin. Taktiklerinizin gerçek olma zamanı! Yürüyen ölülerin salgınına karşı savaşın. Savaş zamanı ve istilaya karşı savaşmalısınız. Yapabiliyorsanız hayatta kalın!
- Kurtarın - Bu hayatta kalma oyununda her salgında zombilerle savaşmak için sayınızı ve gücünüzü artırmak adına hayatta kalanları savaştan kurtarın. Veba savaşının kahramanları olacakları için özel yeteneklere sahip olanları bulun. Ateş etme zamanı!
- Araştırın - Zombi ordusu hastalığı hızla değişime uğruyor. Hayatta kalan biri olarak bunu anlamak için her şeyi öğrenin ve zombilerin istilasından önce stratejinizi oluşturun. Enfeksiyonu kontrol edebilen dünyayı da kontrol eder. Dışarıda bir savaş var ve her şey hayatta kalmakla ilgili. Kıyameti durdurun!
- Sosyalleşin - Sayılarda güç vardır. Bu strateji hayatta kalma oyununda enfekte olmuş vahşi doğanın dehşetinden kurtulmak için ittifaklar edinin ve stratejik birlikler kurun. Savaşta sizden faydalanmaya çalışan herkesi ezmek için ordulara katılın ve zombilere ve kıyamete karşı savaşa hazır olun. Söz konusu hayatta kalmak!
- Kural kitabını yırtın - İnsanlık 2.0. İnsanlığın nasıl hayatta kalıp işgalci orduyu yenmesini istediğinize dair kuralları yeniden yazın. Bu, zombilere karşı hayatta kalma stratejisidir ve sizi kurtaracak bir ordu yok. Diğer askeri savaş oyunlarından tamamen farklıdır.
State of Survival
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 33
- Üretici KingsGroup Holdings
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Zombilerler dolu bir dünyada hayatta kal.
Salgının ortaya çıkışının ardından altı ay geçmiştir. Korku, yalnızlık ve zorluklarla dolu altı ay. Çoğu hayatta kalamamış. Ancak sen bunu başardın. State of Survival oyununa hoş geldin.
Korku kapanı olan bu Vahşi’de hayatta kalabilmek için müttefikler edin ve stratejik ortaklıklar oluştur. Senden faydalanmaya çalışanlara karşı durabilmek için güç birliğine ihtiyacın var.
Hayatta kalanlara güvenli bir sığınak sunmak ve felaket sonrası imparatorluğunun temellerini atmak için yerleşim yerini inşa et. Zombi hastalığı hızlı bir şekilde mutasyona uğruyor. Hastalığı tanımlayablmek için mümkün olan her araştırmayı yap. Enfeksiyonu kontrol eden eyaleti de kontrol edecektir!
İnsanlık 2. çağını yaşıyor. Hayatın düzene girmesi için kuralları yeniden yaz!