State of Survival APK Android oyununda zombi ordusuna karşı hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Zombilerle dolu sürükleyici bir stratejik savaş oyunu!

Ömer Dursun - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

State of Survival APK, zombilerle dolu kıyamet sonrası dünyada hayatta kalmak için oyuncuları takım çalışması ve stratejik düşünmeye iten zombi temalı mobil oyundur.

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Zombi kıyameti başlayalı altı ay oldu. Salgın şehre bulaştı. Altı aydır süren dehşet, korku, hayatta kalma ve zombiler karşı savaş. Siz hayatta kalansınız ve arkadaşlarınız yürüyen ölülere karşı cesurca savaşıyor. Sürekli zombi dalgalarından kurtulan bir şehir inşa edin. State of Survival’a hoş geldiniz! Strateji hayatta kalma oyununa hazır olun.

Zombi salgını tüm medeniyeti de beraberinde alarak tüm ülkeyi sardı. Hayatta kalan ordu ve devlet yeraltına girdiğinden şimdi hayatta kalma zamanı. Dünya artık enfekte olanlara ait. Zombiler ve canavarlardan kurtulmak için strateji ile bir şehir inşa etme zamanı. Salgın hızla yayılıyor ve insanların bir kahramana ihtiyacı var. Tek amaçları hayatta kalmak olduğu için bir kurtulana ihtiyaçları var.

Bu macerada arkadaş edinebilir veya diğer hayatta kalanlara karşı savaşabilirsiniz. FPS modunda keskin nişancı silahınızla zombileri öldürün. Ölüm geliyor ve savaş alanı sadece kahramanlar için, bu yüzden bir ordu kurun. Bu korkunç savaşta hayatta kalmak için elinizden geleni yapın. Savaşı kazanmak kolay olmayacak. Enfekte olanlar her yerde ve zombi ordusuna karşı savaşmaktan başka çareniz yok! Kaynaklar kıt ve kurtarabildiklerinizi kurtarmalısınız. Bu MMORPG oyununda hayatta kalmak için yeni bir şehir, takım ve strateji kurmalısınız. Zombi avcısı olun! Hayatta kalma zamanı.

Dışarıda yeni bir dünya var. Yeni çok oyunculu ateş etme hayatta kalma oyunu! Bir strateji oluşturun ve kendi hikayenizi yazın. Bu strateji hayatta kalma oyununda bomba yerleştirip zombileri topluca havaya uçurabilirsiniz! Bu yıkıcı zamanda hayatta kalmak için altın, coin ve gerekli her şeyi toplayın. Ateş etmek her zaman bir seçenek değildir, PvP ordu kurmanız da gerekir. Zombileri hedefleyin, korkuya son verin ve savaşta hayatta kalın. Bu diğer savaş oyunlarından tamamen farklıdır.