Streamer Life Simulator 2, kendi kanalınızı kurup internet yayıncılığına atıldığınız bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Cheesecake Dev tarafından geliştirilen ve yayınlanan Streamer Life Simulator 2, yenilenen içerikleriyle oyuncuların karşısına çıkıyor. Büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan bu simülasyon serisinde, yayıncı olmak için uğraşacak ve hayatınızı devam ettirmeye çalışacaksınız.

Serinin ilk oyununa kıyasla hem yayın yapma seçenekleri hem de oyun içi içerikler kapsamlı bir şekilde geliştirilmiştir. Artık yayın yapmak daha eğlenceli ve daha karmaşıktır. Trend olan ne varsa o içeriği yapın ve izleyici kitlesini kendinize doğru çekin.

Streamer Life Simulator 2'de, ekipmanlar büyük önem taşımaktadır. Kamera, mikrofon, bilgisayar ve daha birçok çeşitli donanım ekipmanınızı sürekli güncel tutmalısınız. İzleyicilerinize daha iyi yayın kalitesi sunmak için tüm bu geliştirmeler çok önemlidir.

Streamer Life Simulator 2 İndir

Eski işinizden ayrıldıktan sonra yayıncı olmaya karar veriyorsunuz. Sıfırdan bir kanal açarak ilerleyecek, izleyici kitlenizi giderek artıracak ve yayıncılığı bir gelir kapısı haline getireceksiniz.

Oyun, yayın yapmak ve bir yayıncının yayın sırasında ne yaptığını göstermek yerine hayatındaki tüm olayları oyunculara sunmaktadır. Alışveriş yapacak, evler satın alacak, araba sürebilecek ve günlük yaşantınızdaki tüm işleri yapabileceksiniz.

Siz de Streamer Life Simulator 2 indirin ve yayın yaparak dünyanın en iyi internet yayıncısı olmaya çalışın!

Streamer Life Simulator 2 Sistem Gereksinimleri