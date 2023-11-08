Eşsiz bir yarış deneyimi sunan Super Woden GP 2'de, arcade tarzı izometrik bir deneyim yaşayabilirsiniz. Birçok modu deneyimleyin ve arkadaşlarınızla eğlenceli bir şekilde yarışın.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arcade tarzında bir izometrik yarış deneyimi sunan Super Woden GP 2, motor sporlarına ilgili oyuncular için eğlenceli bir oyun olmuşa benziyor. Oyuncuların erişimine henüz açılmamış olan bu yarış oyunu, 10 Kasım 2023 tarihinde piyasaya sürülecek.

Eşsiz derinliğe ve oynanabilir birçok moda sahip bu oyunda, şampiyonalar, ralliler, arcade mod, etkinlikler, dayanıklılık yarışları ve daha çokça seçenek bulunuyor. Ayrıca oynayabildiğiniz bir kariyer modu ve kilidini açabildiğiniz geniş bir araç yelpazesi bulunuyor.

Super Woden GP 2 İndir

Super Woden GP 2'de, kısaca 2.5D yarış deneyimi yaşadığınızı kolayca söyleyebiliriz. Oyunun sanat tarzı ve farklı görüntü modları, siz oyunculara değişik bir yapı sunuyor. Dünyanın dört bir yanından geniş yarış pistleri, ralli parkurları ve farklı arazileriyle istediğiniz her türden yarış modunda yarışabilirsiniz. Üstelik arkadaşlarınızla da oynayabildiğiniz Super Woden'da, ekranı 4 kişiye kadar bölerek birlikte yarışabilirsiniz.

Kullandığınız araçları daha performanslı hale getirmeli ve üzerinde ayarlamalar yapmalısınız. Farklı arazilere göre kendi aracınızı seçin ve performans açısından en iyi hale getirin. Ayrıca boya atölyesinde araçlarınızın tasarımını değiştirebilirsiniz. Siz de Super Woden GP 2 indirerek, arcade yarış deneyimi yaşayabilirsiniz.

Super Woden GP 2 Sistem Gereksinimleri