Kendi süpermarketinizi oluşturabildiğiniz Supermarket Simulator oyununda, işletmenizi tasarlayın, ürünler tedarik edin ve mafya çetelerine karşı mücadele verin!

Berkcan Aktürk - 34 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Nokta Games tarafından piyasaya sürülen Supermarket Simulator, kendi süpermarketinizi oluşturabileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Henüz daha erken erişimde olan bu oyun, Türkçe dil desteği ve sürükleyici yapısıyla karşımıza çıkıyor. Kapsamlı tasarlama seçenekleri sayesinde marketinizi istediğiniz gibi oluşturabilir ve müşterilerinize açabilirsiniz.

Boş bir dükkan içerisindeki tüm yerleri dolaplar ve market içerikleriyle doldurmalı, ürünler tedarik etmeli ve online siparişleri müşterilere ulaştırmalısınız. Aslında bir marketten ne bekliyorsanız tüm her şeyi işletmenize koyabilirsiniz.

Oyunun sürükleyici bir deneyim yaşattığını söylemiştik. Aslında baktığımız zaman mekanik ve görsellik açısından her ne kadar basit gözükse de, müşterilere para üstü verirken bile eğleneceksiniz. Evet, işletmenizde kasiyerlik görevini de yerine getirmeniz gerekiyor.

Supermarket Simulator İndir

Stokladığınız ve raflarınıza koyduğunuz ürünleri en iyi fiyata satmalısınız. Bunun için de dip fiyattan ürünleri alıp, müşterilerinize kara geçeceğiniz bir fiyattan satmalısınız. Ayrıca tüm ürünlerin fiyatını istediğiniz gibi belirleyebilir ve raflarınızdaki düzeni sağlayabilirsiniz.

Oyunun sadece işletme tarafıyla ilgilenmekle kalmayıp, aynı zamanda çetelerle de mücadele vereceksiniz. İşletmenizin baş belası olan mafya çeteleri, her gece yanınıza gelerek sizden para isteyecek ve marketinizi yağmalayacaktır. Bu detay da oyuna güzel ve gerçekçi bir hava katmış diyebiliriz.

Piyasadaki simülasyon oyunlarının artması ve popülerleşmesiyle birlikte, bağımsız geliştiriciler de bu tarafa yönelmiş durumda diyebiliriz. Oyuncular tarafından sevilen bu işletme simülasyon oyunları, oyunculara oynanabilir ve sürdürülebilir bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Bunu da fazlasıyla başarıyor. Eğer siz de kendi süpermarketinizi oluşturmak istiyorsanız, Supermarket Simulator indirin ve işletmenizi kara geçirin.

Supermarket Simulator Sistem Gereksinimleri