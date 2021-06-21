Kıyamet sonrası strateji oyunu Survival: Day Zero, Google Play'de! Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Survival: Day Zero, hem son derece esnek RPG oynanışı hem de gerçek zamanlı taktiksel kıyamet sonrası temasıyla dikkat çeken bir strateji oyunu. Hikaye, bir mutant salgını ve nükleer yıkımın ardından barınaklara sığınan bir grup hayatta kalanla başlıyor. Saklanma zamanı sona erdi, şimdi hayatta kalma zamanı…

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Halkınızın bu kabustan sağ çıkıp çıkmaması size, zekanıza ve cesaretinize kalmış. Üssünüzü yeniden inşa etmek için kaynakları toplayın, ardından alfaları toplayın, mutantlar ve mutant alfalarla savaşmak için ittifak kurun.

Hemen indirin ve sürükleyici gerçekçi kıyamet sonrası sahnelerin, savaşa liderlik etmenize yardımcı olmaya hazır çok sayıda alfanın, heyecan verici savaşların, isteğinize göre özelleştirebileceğiniz benzersiz komuta merkezinin ve hatta eşsiz RPG tarzı keşif oynanışının keyfini çıkarın. Mutantları hedef alın, korkuya son veren ve savaşta hayatta kalın! Onlara cehennemi yaşatın!