Survival: Day Zero
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici ONEMT
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Kıyamet sonrası strateji oyunu Survival: Day Zero, Google Play'de! Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir.
Survival: Day Zero, hem son derece esnek RPG oynanışı hem de gerçek zamanlı taktiksel kıyamet sonrası temasıyla dikkat çeken bir strateji oyunu. Hikaye, bir mutant salgını ve nükleer yıkımın ardından barınaklara sığınan bir grup hayatta kalanla başlıyor. Saklanma zamanı sona erdi, şimdi hayatta kalma zamanı…
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Halkınızın bu kabustan sağ çıkıp çıkmaması size, zekanıza ve cesaretinize kalmış. Üssünüzü yeniden inşa etmek için kaynakları toplayın, ardından alfaları toplayın, mutantlar ve mutant alfalarla savaşmak için ittifak kurun.
Hemen indirin ve sürükleyici gerçekçi kıyamet sonrası sahnelerin, savaşa liderlik etmenize yardımcı olmaya hazır çok sayıda alfanın, heyecan verici savaşların, isteğinize göre özelleştirebileceğiniz benzersiz komuta merkezinin ve hatta eşsiz RPG tarzı keşif oynanışının keyfini çıkarın. Mutantları hedef alın, korkuya son veren ve savaşta hayatta kalın! Onlara cehennemi yaşatın!
- Sürükleyici Gerçekçi Kıyamet Sonrası Dünya - Mümkün olduğunca detaylı ve sürükleyici olması için klasik, gerçekçi görünümlü kıyamet sonrası bir arazi inşa edildi. Yıkık bir manzarayı keşfedecek, insan uygarlığının hayatta kalanlarıyla etkileşime girecek ve oyunu ışıklar kapalıyken asla oynamamanızı sağlayan savaş sonrası kargaşayı denenimleyeceksiniz.
- Heyecan Verici RPG Savaşlar - Sadece tuşlara dokunup aksiyonu izlemekle kalmayacak, RPG tarzı savaşların tam ortasında olacaksınız. Alfalarınızdan biri olarak çeşitli güçlü silahlarla donanmış mutant ordularına karşı savaşacaksınız. Her saldırı size deneyim puanı kazandıracak ve sizi daha güçlü yapacak. Sırtınız dönükken son ayakta kalan olana dek savaşmaya hazır olun.
- Blackjack - Fox Hole’a özel bir etkinlik. Göz alıcı, seksi, sahibi isteyenlerle heyecan verici bir iskambil oyunu oynuyor. Patronlar yeterince oynadıklarında kendilerini bir servet ve hatta sahipleri tarafından hazırlanmış nadir sürprizler kazanmış bulabilir.
- Şiddetli Stratejik Oyun - Mutantlara karşı gerçek zamanlı birebir savaşları deneyimleyin. Barınağınızı her an gelebilecek saldırılara karşı savunmak için sıkı bir şekilde hazırlayın ve savaşın. Daha fazla kurtulanı almak için bölgenizi genişletin ve gelecek şiddetli savaşlar için sayınızı artırın.
- Güçlü Alfalara Komuta Edin - Sık sık küçük topluğunuzla dolaşan alfaları bulup yanınıza alacaksınız. Onlar sizin ortalama askerleriniz değiller. Her birinin benzersiz bir hikayesi ve savaşta size yardımcı olacak özel yetenekleri var. Özel ekipmanlar toplayın ve ardından alfalarınızı özel silahlarla donatın. Alfalarınızı çorak araziyi keşfetmeleri ve bölgeniz genişletmek adına savaşa liderlik etmeleri için komuta edin.
- Arazi İmparatorluğunuzu İnşa Edin - Kıyamet sonrası cennetin küçük bölümünün efendisisiniz ve buranın istediğiniz gibi görünmesini sağlayabilirsiniz. Hayatta kalanlarınızın bu dünyayı mutantlardan geri alabilecek bir topluluğa dönüşmeleri için güvenli bir sığınak oluşturmak adına üssünüzü öbek öbek inşa edin.
- İttifak Savaşı - İster farklı sunucularda karşı karşıya olun, ister evde güç için savaşın, ittifaklarınız her zaman yanınızda. Doğru insanları bulduğunuzdan emin olun ve ardından araziyi temizlemek ve yeni bir dünya düzeni kurmak için birlikte çalışın - tabii ki sizin bayrağınız altında.