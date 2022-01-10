Tactical War APK, bitmek bilmeyen düşmana karşı üssünüzü savunduğunuz kule savunma oyunlarından. Android kule savunma oyunu ücretsiz!

Erkan Calp - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tactical War APK Android kule savunma oyunları arasında. Taktik Savaş kule savunma oyununda sayısız düşman dalgasına karşı üssünüzü korumaya çalışıyorsunuz.

Android Kule Savunma Oyunları

Kule savunması yaparak üssü korumanız gereken strateji oyunlarını seviyor musunuz? Her adımı iyice düşünmeniz gereken savaş oyunlarını da seviyorsanız, kule savunma oyunlarının klasik bir örneği olan Tactical War’a bayılacaksınız. Askeri strateji oyununda alacağınız her aksiyonu önceden düşünmelisiniz. Tactical War, diğer birçok savaş oyununun yanından farklı olarak hızlı düşünmeyi, dikkatli planlamayı gerektirir ve hata kaldırmaz.

Bu kule savunma oyununda zaman ve alanda kayıp müstahkem sığınağının komutanı olarak bulunuyorsunuz. Amacınız 2. Dünya Savaşı döneminin silahları ve gizli teknolojilerini kullanarak üssü her ne pahasına olursa olsun savunmak. Acımasız ve kurnaz düşmanın piyade, motorlu ve tank tümenlerinin saldırılarını geri püskürterek kule savunması yapacaksınız.

Savaş oyunları eğlence değildir. Üs koruması her saniye dikkatinizi ve zorlu kararlar gerektirir, sürekli kulelerinizi geliştirmeniz gerekir. Bu zorlu TD oyununda başarılı olmak için şimdiye kadar oynadığınız tüm strateji oyunlarında edindiğiniz becerileri hatırlamanız gerekecek. Savaş strateji oyunları, özellikle kule savunma oyunları hızlı düşünme ve tüm eylemlerin doğru koordinasyonunu gerektirir. Bu zorlu savaş oyununun kurallarını kabul edin, hedefiniz savunma kulelerinin yardımıyla tek sığınağı korumak.

Tactical War APK oyun özellikleri