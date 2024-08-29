Tavern Manager Simulator'da, kendi meyhanenizi oluşturun, düzenleyin ve müşterilerinize mükemmel bir hizmet sunun!

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hayalinizdeki meyhaneyi oluşturabildiğiniz Tavern Manager Simulator, kapsamlı dekorasyon seçeneklerine sahip olan bir simülasyon oyunudur. İşletmenizi oluşturun, geliştirin ve ziyaretçilere en iyi şekilde sunun. Müşterilerinize sadece alkol değil, aynı zamanda yemek açısından da iyi bir deneyim sunmak zorundasınız.

Lezzetli yemekler pişirin, ziyaretçilerinizin ruh halini gözlemleyin ve arkalarında bıraktıkları pisliği temizleyin. Her türlü yemeği pişirecek ve içeceği sunacaksınız. Lakin tüm bunların yanı sıra dekor ve temizlik işlerinden de siz sorumlu olacaksınız.

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Harap halde olan işletmeyi yeniden düzenleyin ve güzelleştirin. Fazlaca yükseltme ve geliştirme seçenekleri mevcuttur. Kaynaklar satın alarak dükkanınızı doldurabilir ve aklınıza gelen her yeri yeniden restore edebilirsiniz.

Pencereleri, kapıları, masaları ve daha birçok yeri düzenleyin ve temizleyin. Siz de Tavern Manager Simulator indirin ve rastgele oyun etkinliklerine sahip olan bu simülasyon oyununu deneyimleyin.

Tavern Manager Simulator Sistem Gereksinimleri