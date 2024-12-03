Taxi Simulator'da sıradan bir taksi şoförü olarak başlayın, şehirdeki en iyi ve en zengin taksici olun. Hemen indir ve bu heyecan verici deneyimi yaşa!

Kemal Tavus - 5 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Asmodev tarafından geliştirilen ve Ultimate Games S.A. tarafından yayınlanacak olan Taxi Simulator, oyuncuları bir taksi şoförünün renkli ve bazen de tehlikeli dünyasına davet ediyor. Henüz çıkış tarihi açıklanmayan bu oyun, şehir hayatının dinamiklerini ve taksi şoförlüğünün inceliklerini detaylı bir şekilde simüle etmeyi hedefliyor.

Taxi Simulator'da, şehir hiyerarşisinin en alt basamağında, sıradan bir taksi şoförü olarak kariyerinize başlıyorsunuz. Göreviniz çeşitli müşterileri şehir içinde istedikleri noktalara güvenli ve zamanında ulaştırmak ancak bu yolculuklar sırasında karşılaşacağınız insanlar oldukça çeşitli

Sıradan vatandaşlardan parti tutkunlarına, ünlülerden sokak serserilerine ve hatta çete üyelerine kadar geniş bir yelpazede müşteri portföyünüz olacak. Her bir yolcu, kendi hikayesi ve beklentileriyle taksinize binecek. Bu da her yolculuğu benzersiz kılacak.

Oyunun en dikkat çekici özelliklerinden biri de oyuncuların şehirdeki itibarını ve ilişkilerini şekillendirebilme özgürlüğü. Örneğin ünlüleri konforlu bir şekilde taşımak, belirli sosyal gruplar arasında popülerliğinizi artırabilir. Ya da yerel bir çetenin özel şoförü olmayı seçerek farklı bir yol izleyebilirsiniz. Bu seçimler oyunun gidişatını ve kariyerinizin yönünü doğrudan etkileyecek.

Taxi Simulator İndir

Taxi Simulator henüz indirmeye açık değil. Oyunun Steam sayfasını ziyarek ederek Taxi Simulator’ü istek listenize ekleyebilirsiniz.

Taxi Simulator Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 ya da sonrası

: Windows 7 ya da sonrası İşlemci : AMD Phenom II X4 955 / Intel Core i5-750 ya da eş değeri

: AMD Phenom II X4 955 / Intel Core i5-750 ya da eş değeri Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GPU GeForce GTX 660 / AMD GPU Radeon HD 7870

: Nvidia GPU GeForce GTX 660 / AMD GPU Radeon HD 7870 DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama : 6 GB kullanılabilir alan

: 6 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Oyun hala geliştirme aşamasındadır, minimum sistem gereksinimleri değişebilir.