Tech Market Simulator, kendi teknoloji mağazanızı oluşturabileceğiniz kapsamlı bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi teknoloji mağazanızı oluşturabileceğiniz Tech Market Simulator, oyunculara kapsamlı bir simülasyon deneyimi yaşatıyor. Klavye, fare, kulaklık, monitör ve aklınıza gelebilecek her türlü oyuncu ekipmanını mağazanızda bulundurarak, en uygun şekilde oyunculara satın.

Sıfırdan bir mağaza oluşturacağınızı unutmayın. Oyunun ilk başlarındaki sınırlı paranızı kullanarak kısıtlı bir dekor yapın, rafları yerleştirin ve ilk etapta satacağınız ürünleri tedarik edin. Mağazanızı giderek genişletecek ve hem dekor hem de ürün çeşitliliği açısından mükemmel bir deneyim sunacaksınız.

Tech Market Simulator, oyunculara mağazanın her bölümünü yönetmelerine olanak tanıyor. Dekor yapın, ürün tedarik edin, satış danışmanı olun, temizlik yapın ve hemen hemen her şeyle ilgilenin. İşletmenizi büyüttükten sonra ekibinize yeni çalışanlar alabilir ve işlerin sorunsuz yürümesini sağlayabilirsiniz.

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Piyasadaki diğer simülasyon oyunlarına benzer bir yapıda tasarlanan Tech Market Simulator, tatmin edici bir görselliğe sahiptir. Ayrıca, basit oynanışıyla da ön plana çıkan bu oyun, oyunculara derin bir simülasyon deneyimi sunuyor.

Siz de Tech Market Simulator İndirin ve kendi teknoloji mağazanızı hayalinizdeki gibi oluşturun!

Tech Market Simulator Sistem Gereksinimler