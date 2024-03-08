Hemen Terminator: Dark Fate - Defiance indirin, makinelere karşı insanlığın kaderini belirleyin.

Kemal Tavus - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Slitherine Ltd. tarafından geliştirilen ve yayınlanan Terminator: Dark Fate - Defiance 2024 yılında çıkış yaptı. Gerçek zamanlı strateji oyunu olan Terminator: Dark Fate - Defiance adrenalin dolu bir yapım. Oyunculardan da genel olarak olumlu geri dönüş aldı.

Dark Fate evreninde geçen bu oyunda insanlık ile Legion'un sentetik akıllı makine ağı arasındaki savaşı konu alınmış.

Tek kişilik modda ABD ordusunun kalıntılarından oluşan bir ekip olan Founders'ta bir komutan rolünü üstleniyoruz ve Legion'un insanlığın son kalıntılarını yok etme planını engellemek için ordumuza rehberlik ediyoruz.

Terminator külliyatına hakim olan RTS severlerin ilgisini çekebilecek bir oyun olan Terminator: Dark Fate - Defiance oldukça niş bir kitleye hitap ediyor. Makinelere karşı insanlar temasından hoşlanan biriyseniz, strateji oyunları ile aranız iyiyse Terminator: Dark Fate - Defiance’a bir göz atmak isteyebilirsiniz.

Terminator: Dark Fate - Defiance İndir

Bir an önce Terminator: Dark Fate - Defiance indirin ve insanlığın kurtuluşu için mücadele edin.

Terminator: Dark Fate - Defiance Sistem Gereksinimleri