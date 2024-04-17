Android cihazlarınıza ücretsiz bir şekilde indirebildiğiniz Termux APK'da, Linux terminalinin keyfini çıkarın.

Berkcan Aktürk - 27 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefonlarınızda Linux'u taklit eden Termux APK, işlevsel bir yardımcı programdır. Küçük bir temel sistem indirdiğinizi ve çok büyük bir şey indirmediğinizi unutmayın. Kullanıcılar tarafından çok beğenilen Termux'u, paket yöneticisi olarak kullanabilir ve birçok paketi açabilirsiniz.

Uygulama açık kaynaklıdır ve böylece çalışmak için tüm olağan kodları kullanabilirsiniz. Android terminaliniz, uygulama, bash ve zsh kabuklar ile çalışmanıza, C'de geliştirme yapmanıza veya Python dilinde konsolu kullanmanıza olanak tanır.

Termux APK İndir

Termux APK, diğer android terminallerinin daha da fazla gelişmiş halidir. Bunların içinde, terminalden linux paket kitaplığına erişim ve bazı klavye kısayolları bulunuyor. Bu kısayolları, telefonunuzun ses açma ve kapama tuşlarıyla yönetebilirsiniz. Ayrıca Bluetooth veya cihazınınız giriş portu üzerinden harici klavyeler de bağlayabilirsiniz.

NodeJS, Ruby veya Pyhthon dillerinde istediğiniz gibi çalışın. Tüm bunları özetlersek; Android cihazınıza adeta monte edilmiş temiz bir Linux terminalinin keyfini çıkarın. Siz de Termux APK indirin ve Linux komut satırı ile rahatça istediğiniz her şeyi yapın.

Termux Android Özellikleri