Terra Nil ile her yeri yemyeşil yapın! Hemen Terra Nil indirin ve çorak arazileri yeşillendirmeye başlayın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Free Lives tarafından geliştirilen ve Devolver Digital tarafından yayımlanan Terra Nil 2023 yılında yayınlandı. Çorak arazileri canlı ekosistemlere dönüştürmeye odaklanan çevreci bir strateji oyunu olan Terra Nil rahatlatıcı bir bulmaca ve strateji oyunudur. Hoş atmosferi ile sizi içine çekecek olan Terra Nil, alternatif bir strateji deneyimi arayan, sakin oyunlardan hoşlananlar için ideal bir yapımdır.

Her oynanışta benzersiz bir deneyim sunmak için prosedürel olarak üretilen haritalar kullanan Terra Nil, rahatlatıcı müzikleri ve atmosfer sesleri ile adeta terapi gibi bir oyun. El boyaması ortamları ile gözünüzü de dinlendiren Terra Nil, doğa dostu ve yeşil seven oyuncular için bulunmaz bir nimet gibi.

Ekolojik restorasyon üzerine yoğunlaşan şehir kurma oyunlarına yeni bir bakış açısı getiren Terra Nil oyunculardan genel anlamda olumlu yorumlar aldı. Eğer siz de bu tarz oyunları seviyorsanız Terra Nil’e bir göz atın.

Terra Nil İndir

Hemen Terra Nil indirin ve bu rahatlatıcı oyun ile etrafı yaşanabilir, yemyeşil ve yaşanabilir bir ekosisteme dönüştürün.

Terra Nil Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7 x64

: Windows 7 x64 İşlemci : Intel Core i5-4590 / AMD FX-8350

: Intel Core i5-4590 / AMD FX-8350 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : GeForce GTX 760 / Radeon RX 560X

: GeForce GTX 760 / Radeon RX 560X Depolama: 2 GB kullanılabilir alanı