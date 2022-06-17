Landfall ile daha önce deneyimlemediğiniz bir strateji dünyasına giriş yapacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Google Play üzerinde ön kayıtlarda yer alan ve yakında lansmana çıkacak olan TerraGenesis: Landfall apk indir için geri sayım başladı. Oyunculara fantastik bir strateji deneyimi sunacak olan yapım, Android akıllı telefon ve tablet kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor. Bünyesinde İngilizce dil desteği sunan yapım, bilgisayar sürümünden de izleri oyunculara sunacak. Oyunculara bambaşka bir dünyayı deneyimleme fırsatı olacak olan yapım, uzaydaki ilk insan yerleşimini konu alacak.

Oyuncular uzayın derinliklerinde yeni bir yaşam alanı kurmak için mücadele edecek, zengin içerik ile oyunu deneyimleyecekler. Tesisler inşa etmeye çalışacak olan oyuncular, becerilerini geliştirebilecek, kaynakları yönetebilecek ve yeni bir yaşam alanı kurmaya çalışacaklar. İnsanlığın umudu olacak olan oyuncular, farklı seviyelerde personeli de yanlarına alarak yeni yaşam alanını kurmada onlardan faydalanabilecekler.

TerraGenesis: Landfall APK Özellikleri

Yepyeni bir dünya,

Hayatta kalma temalı,

Zengin içerik,

İngilizce dil desteği,

Düzenli güncellemeler,

Android sürüm,

Yükseltilebilir içerikler,

Seviye sistemi,

Android platformu için Google Play üzerinde ön kayıtlara açılan TerraGenesis: Landfall aşk yükle çıkış yapmak için artık günleri sayıyor. Haftalardır ön kayıtlarda yer alan yapım, mobil platformda strateji oyunları arasına katılacak. Oyunculara zengin içeriğinin yanı sıra oyunculara yepyeni bir dünyayı deneyimleme fırsatı verecek olan TerraGenesis: Landfall apk indir, muhtemelen ücretsiz olarak oynanacak.

Bilgisayar platformunda da ilgiyle oynanan başarılı yapım, Android platformu oyuncuları için de özel olarak geliştirilen TerraGenesis: Landfall aşk indir, fantastik bir uzay evreni ile rakiplerine fark atacak. Yayınlanmasından sonra düzenli olarak güncellemeler de alacak olan mobil aksiyon oyunu, kısa süre içerisinde milyonları hedefliyor olacak. Bünyesinde sadece İngilizce dil desteği ile oynama fırsatı verecek olan oyun alacağı güncellemeler ile farklı dil seçeneklerini karşımıza çıkaracak mı henüz bilinmiyor.

TerraGenesis: Landfall APK İndir

Android platformu için Google Play üzerinde ön kayıtlarda yer alan TerraGenesis: Landfall apk çıkış yapmak için artık gün sayıyor. Yakında tam sürüm olarak Android oyuncularına sunulacak olan yapım, ilk oyununun aksine daha geniş bir içerik ile oyunculara merhaba diyecek. Oyunun yayınlanmasından haberdar olmak isteyenler, Google Play üzerinden yapıma ön kayıt yaptırabilir ve oyun yayınlanır yayınlanmaz indirip oynamaya başlayabilirler. İyi oyunlar dileriz.