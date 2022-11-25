Ekran görüntüsü alma, metin kopyalama ve seslendirme gibi farklı bileşenleri bir arada sunan TextSniper, Mac cihazlar için ideal bir uygulama özelliği taşıyor.

Hasan Okçu - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

TextSniper, görüntüler başta olmak üzere ekrandan metin kopyalaması yapmak isteyen tüm kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Menü çubuğu üzerine tıklayarak veya yapılandırılabilir bir klavye kısayolu tercih ederek işlem yapma imkanı sunuyor.

Fare imleci ile metin içeren alan seçildiği zaman, seçilen kısım otomatik olarak Mac panosuna kopyalanıyor. Seçilen metni konuşma desteği ile seslendirerek dinleme olanağı sunan TextSniper, tıpkı Mac'te ekran görüntüsü alma kolaylığında çalışıyor.

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Mac bilgisayarlarda ekranda yer metinlerin hızlı bir şekilde taranmasını ve çıkarılmasını sağlayan TextSniper ile alınan ekran görüntüleri herhangi bir yere yapıştırılabilir. Tüm metin otomatik olarak Mac panosuna kaydedilebilir. Panoya kopyalanan URL'lerle QR kodların ve barkodların kolayca taranmasını sağlar.

Özelleştirme ile insanların metnin nasıl kopyalanacağını ve satır sonlarının korunup korunmayacağı gibi detayları seçmesine olanak tanır. Ek pano özellikleri sayesinde de kullanıcıların birden fazla metin parçasını ayıklamasını sağlar. Ayıklanan metinleri toplu bir şekilde yapıştırmaya hazır olarak panoya ekleyebileceği de önemli bir detay.

TextSniper Özellikleri