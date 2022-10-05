The Hunter Classic'in sürükleyici dünyasında birbirinden farklı vahşi hayvanı avlayacağız.

Doğukan Çağlakpınar - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Avcılık oyunu olarak Steam'de lansmana çıkan The Hunter Classic deli gibi oynanmaya devam ediyor. 2014'ün en başarılı avcılık oyunlarından bir tanesi olarak adından söz ettiren The Hunter Classic oynaması ücretsiz olarak karşımıza çıkmıştı. Steam üzerinde oyuncular tarafından 'çok olumlu' olarak ifade edilen ve satışlarını günümüzde de artırmaya devam eden başarılı yapım da birbirinden farklı vahşi hayvanları avlamak için ter dökeceğiz. Epey geniş bir içerik yapısına sahip olan başarılı aksiyon oyununda oldukça geniş bir harita bizleri karşılayan içerikler arasında yer alacak.

The Hunter Classic Özellikleri

Oynaması ücretsiz,

Farklı silah modelleri,

Çeşitli vahşi hayvanlar,

Açık ve keşfedilebilir bir dünya,

Türkçe dahil 17 farklı dil desteği,

Tek oyunculu ve çok oyunculu modlar,

7 oyuncuya kadar takımlı avcılık yapma fırsatı veren The Hunter Classic, Steam üzerinde oynaması ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Bünyesinde Türkçe dil desteğinin de yer aldığı oyunda yepyeni silah modelleri de bulunuyor. Oyuncular farklı silah modelleri eşliğinde açık bir dünyayı keşfediyor, birbirinden farklı yabani hayvanları avlamak için yeteneklerini sergileme fırsatı buluyorlar. 11 farklı mekanında bulunduğu oyunda dileyen oyuncular tek oyunculu olarak dileyen oyuncular da gerçek oyuncular eşliğinde avlanmanın tadını çıkarabilecekler. Ayrıntılı grafikleri ile oyunculara gerçekçi bir avlanma deneyimi tattıran The Hunter Classic muazzam içerikleri ile daha geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

The Hunter Classic İndir

Bilgisayar platformu oyuncuları tarafından keyifle oynanan The Hunter Classic'i Steam üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Yapım düzenli olarak güncellemeler almaya devam etmektedir.

The Hunter Classic Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows ® 10/8/7

İşlemci: Intel 2 GHz or AMD Dual Core

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: NVidia GeForce 8800, ATI/AMD Radeon HD 2400 (NVidia GeForce 8800, ATI/AMD Radeon HD 2400)

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Compatible

The Hunter Classic Önerilen Sistem Gereksinimleri