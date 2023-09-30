Oteldeki tarikatın oyunlarını bozduğumuz The Isle Tide Hotel oyununda, genç kızı kurtarın ve hikayeye seçimlerinizle yön verin.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

The Isle Tide Hotel, etkileşimli bir hikayeli oyun olarak karşımıza çıkıyor. İlgisiz bir baba, kızını eklektik bir tarikatta kurtarmaya çalışıyor. Her seçiminiz Eleanor Malone'u kurtarmak için bir adım niteliğinde olacaktır. Garip olayları ve farklı düşüncelerdeki karakterleri yönetin, hikayenin mutlu sonla bitmesine yardımcı olun.

Her üç yılda bir üç gece boyunca süren bu tarikat ayininde, hayatın anlamı aranıyor. Gruplar bir araya geliyor ve içlerinden bir kişiyi kurban olarak vermeleri gerekiyor. Bu gizemli grubun oyunlarını bozmak ve genç kızı onların elinden kurtarmak sizin elinizde. Eğer doğru kararlar veremez ve hikayenin gidişatını tam tersine çevirirseniz, genç kızın ölümünü de göze almış olacaksınız.

The Isle Tide Hotel İndir

Otele sızmalı ve tarikatın arasına girmelisiniz. Tarikat üyelerini ikna etmek ve tarikata katılmak bir hayli zor olacaktır. Bunların üstesinden verdiğiniz kararlarla gelerek, tarikata katılın ve hiç tanımadığınız bu kızı kurtarın.

14 farklı neticeyle sonuçlanan ve 7 ana sonu bulunan The Isle Tide Hotel indirerek, siz de bu hikayede başarılı olabilirsiniz.

The Isle Tide Hotel Sistem Gereksinimleri