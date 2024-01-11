The Night is Grey, vahşi ormanda hayatta kalma mücadelesini konu alan bir 2D macera oyunudur.

Berkcan Aktürk - 30 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tuhaf yaratıklarla dolu olan bir ormanda hayatta kalmaya çalıştığımız The Night is Grey, klasik 2D animasyon hissini oyunculara veriyor. Bu oyunda, baş karakter olan Grahamı yönetiyoruz ve ormandaki bulmacaları çözerek güvenliğe giden yolu bulmaya çalışıyoruz.

Özgün bir hikayeye ve görselliğe sahip olan The Night is Grey'de, elle çizilmiş animasyonlu karakterler, animasyonlu arka planlar ve kaydedilmiş özgün müziklerle birleştirilmiş modern bir hikayeyi konu alıyor.

Oyun aslında bir işaretle ve tıkla oyunudur. Mekaniksel anlamda yapabileceğiniz çok da bir şey bulunmuyor. Lakin hikayede ilerledikçe kendinizi kaptıracak ve bulmacaları zevkle çözeceksiniz. Ayrıca ormanda tek olduğunuzu sanmayın. Hikayenin ilerleyen kısımlarında bulacağınız küçük kızı kurtarıp, yolunuza onunla devam edeceksiniz.

The Night is Grey İndir

Klasik bir oyun tarzına modern bir şekilde yaklaşan The Night is Grey'i indirerek, siz de vahşi yaratıklarla dolu olan ormanda hayatta kalmaya çalışabilirsiniz. Hikayede ilerleyin, bulmacaları çözün ve hayatta kalmak için elinizden geleni yapın.

Steam'de indirilebilir bir şekilde oyuncular sunulan bu oyun, demo sürümünü de Steam sayfasında bulunduruyor. Eğer isterseniz oyunu tam olarak satın almadan önce deneme sürümünü oynayarak fikir sahibi olabilirsiniz.

The Night is Grey Sistem Gereksinimleri