The Off-Road Truck Simulator, yarış parkurları ve gerçekçi mekanikleri ile birlikte, oyunculara iyi bir simülasyon deneyimi yaşatıyor.

Berkcan Aktürk - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Güçlü kamyonları sürme deneyimi yaşayın ve açık dünyada diğer oyuncularla rekabet edin. The Off-Road Truck Simulator oyununda, arazi sürüşünden normal sürüşe, yarışlardan şampiyonalara kadar birçok farklı seçenek bulunuyor.

Gerçekçi kamyon yarış sisteminden esinlenen bu oyunda, zorlu turnuvalara katılın ve derece yapın. Yetenek gerektiren engelleri kolayca aşın ve direksiyon hakimiyetinizi konuşturun. Girdiğiniz turnuvalardan puanlar alacaksınız. Bu puanlarla birlikte, çevrimiçi liderlik sırasında yüksek noktalara adımlarınızı atabilirsiniz.

Tüm detayları ile beraber gerçekçi tasarıma sahip kamyonlardan birini seçerek, zorlu parkurlarda mücadele etmeye başlayabilirsiniz. Eğer bir oyun direksiyonunuz varsa, kabin kamerasını seçerek oynamanız sizin için hem gerçekçi, hem de daha eğlenceli olacaktır.

The Off-Road Truck Simulator indir

The Off-Road Truck Simulator, Ultra gerçekçi fizik motoru ile birlikte siz oyunculara çok iyi bir deneyim sunuyor. Ayrıca, kamyonlarınıza yapabildiğiniz yükseltmeler ve kamyon güçlendirme sistemleriyle, gerçekçiliği daha da arttırabiliyorsunuz.

Yarışlar, şampiyonalar, açık dünya arazileri ve daha birçok sürüş moduna ev sahipliği yapan The Off-Road Truck Simulator'ı indirerek, siz de bu gerçekçi simülasyonu deneyimleyebilirsiniz.

The Off-Road Truck Simulator Sistem Gereksinimleri