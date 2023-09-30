The Off-Road Truck Simulator
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 20000.00 MB
- Üretici Aerosoft Gmbh
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The Off-Road Truck Simulator, yarış parkurları ve gerçekçi mekanikleri ile birlikte, oyunculara iyi bir simülasyon deneyimi yaşatıyor.
Güçlü kamyonları sürme deneyimi yaşayın ve açık dünyada diğer oyuncularla rekabet edin. The Off-Road Truck Simulator oyununda, arazi sürüşünden normal sürüşe, yarışlardan şampiyonalara kadar birçok farklı seçenek bulunuyor.
Gerçekçi kamyon yarış sisteminden esinlenen bu oyunda, zorlu turnuvalara katılın ve derece yapın. Yetenek gerektiren engelleri kolayca aşın ve direksiyon hakimiyetinizi konuşturun. Girdiğiniz turnuvalardan puanlar alacaksınız. Bu puanlarla birlikte, çevrimiçi liderlik sırasında yüksek noktalara adımlarınızı atabilirsiniz.
Tüm detayları ile beraber gerçekçi tasarıma sahip kamyonlardan birini seçerek, zorlu parkurlarda mücadele etmeye başlayabilirsiniz. Eğer bir oyun direksiyonunuz varsa, kabin kamerasını seçerek oynamanız sizin için hem gerçekçi, hem de daha eğlenceli olacaktır.
The Off-Road Truck Simulator indir
The Off-Road Truck Simulator, Ultra gerçekçi fizik motoru ile birlikte siz oyunculara çok iyi bir deneyim sunuyor. Ayrıca, kamyonlarınıza yapabildiğiniz yükseltmeler ve kamyon güçlendirme sistemleriyle, gerçekçiliği daha da arttırabiliyorsunuz.
Yarışlar, şampiyonalar, açık dünya arazileri ve daha birçok sürüş moduna ev sahipliği yapan The Off-Road Truck Simulator'ı indirerek, siz de bu gerçekçi simülasyonu deneyimleyebilirsiniz.
The Off-Road Truck Simulator Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: 2.9 GHz AMD Ryzen 5 3600 ya da Intel i5-10400F
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1070 Ti veya daha fazlası
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan