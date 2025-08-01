The Pub Life Simulator, oyunculara kendi barını yönetebilme imkanı sunan bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 36 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi barınızı işletebildiğiniz The Pub Life Simulator, oyunculara kapsamlı yönetim seçenekleri sunan bir simülasyon oyunudur. Küçük bir işletmeyle başladığınız bu yolculukta giderek barınızı geliştirin, menünüzü büyütün ve müşteri memnuniyetine önem verin. İlk olarak mkeanınızı dekore etmeli, temizlemeli ve eski artıkları ortadan kaldırmalısınız.

The Pub Life Simulator oyununda ilerledikçe yeni malzemelerin kilidini açın, tariflerde ustalaşın ve müşterilerinizin istediği içecekleri en iyi şekilde sunun. Pub'ınızı açmadan önce en çok istenen kokteylleri deneyin, tarzınızı geliştirin ve hazırlıklarınızı tamamlayın.

Barmen, temizlikçi, garson ve diğer tüm roller sizin. Pub'ınızdaki tüm işleri siz yapacak ve her müşterinizi memnun etmeye çalışacaksınız.

The Pub Life Simulator İndir

Derin yönetim sistem, tatmin edici görsellik ve gerçekçi mekaniklerle ön plana çıkan The Pub Life Simulator'ı indirerek, siz de kendi barınızı şehrin en iyisi haline getirebilirsiniz!

The Pub Life Simulator Sistem Gereksinimleri